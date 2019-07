Granaat gevonden op Lindenhof; explosief verwijderd

Beeld ANP

De straat was door de politie na de vondst tijdelijk afgesloten. Naastgelegen flats werden niet geëvacueerd. De afzetting is inmiddels opgeheven.

Het explosief lag op het trottoir in de Amstelveense woonwijk, vlak naast een muur van een woning. Onduidelijk is of de granaat daar bewust was neergelegd. “Er zijn veel vragen. We weten niet of het gaat om een specifiek op iemand gerichte actie, of niet," aldus een woordvoerder van de politie.

De granaat wordt onderzocht. De politie roept getuigen die iets verdachts hebben gezien op zich te melden.