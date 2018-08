Granaat gevonden bij pand in de Jan Evertsenstraat

De EOD (Explosieven Opruimingsdienst) heeft de granaat inmiddels verwijderd van de deur van het pand, waardoor de weg weer toegankelijk is voor verkeer.



Het is niet de eerste keer dat het gebouw in de belangstelling staat. Ruim een jaar geleden viel de Fiod de belwinkel River Nile binnen, die toen op dat adres gevestigd was.



Dinsdagochtend is ook een explosief gevonden bij een pand in de Johan Huizingalaan in Nieuw-West. Dat pand is ook meerdere keren beschoten.



De locaties liggen ver uiteen, maar de politie bekijkt of een verband bestaat tussen de vondsten.



Granaten

Eerder dit jaar werd in de Jan Evertsenstraat aan een winkeldeur een handgranaat gevonden. Twee weken daarvoor werd een granaat aangetroffen aan de deur van club Suzy Wong in de Korte Leidsedwarsstraat. Bij diezelfde club lag in maart wederom een granaat voor de deur.



Vorig jaar werden voor horecazaken Club Abe en Café In the City granaten gevonden.