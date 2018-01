Graffitispuiters rennen over A10

Dat laat de politie zondag in een bericht op Facebook weten.



Dinsdagavond kreeg politie-eenheid Diemen Ouder-Amstel een melding van het GVB over graffitispuiters. De medewerker had in Duivendrecht vier mannen herkend die eerder op de avond metrostellen in Amsterdam hadden bespoten met graffiti.



De politie zag de mannen bij het Bastion hotel in Duivendrecht, maar de verdachten zetten het op een rennen. Ze wilden zo graag uit handen van de agenten blijven dat ze besloten de A10 over te steken. Door samenwerking met politie Amsterdam konden de mannen echter aan de overkant van de snelweg worden opgewacht.



Onderzoek in samenwerking met het GVB toonde aan dat de mannen graffiti hadden gespoten vlakbij station Isolatorweg. De recherche heeft de zaak in behandeling.



