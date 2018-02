Grachtenpand in stijl van Gaudí te koop voor 2,3 miljoen

Makelaars staan bekend om hun vaak creatieve jargon. Een levendige buurt betekent herrie voor de deur, een starterswoning is eigenlijk een luciferdoosje en unieke architectuur betekent doorgaans zoveel als 'het is geen gezicht'.



Bij een onlangs te koop gezet penthouse op de Keizersgracht is dat creatief taalgebruik niet bepaald nodig. Met een klik op bijgaande Funda-advertentie treed je een wereld binnen die het midden houdt tussen Alice in Wonderland, het interieur van Casa Rosso en een schetsboek van Antoni Gaudí.



Die Spaanse architect lijkt elke kamer hoogstpersoonlijk in te hebben gericht. Waar je ook kijkt is het een drukte van jewelste. Of het nu de gouden zwanenhals is als kraan, de afzuigkap in de vorm van een korset of de krankzinnige hoeveelheid mozaïeksteentjes in de badkamer: waar Gaudi's eigen Park Güell in Barcelona ophoudt gaat dit grachtenpand uit 1760 verder.



De twee etages en bijgaand dakterras worden voor 2,3 miljoen euro verkocht en door CSV Makelaars omschreven als 'geheel verbouwd met oog voor detail'. Toch goed met taal, die makelaars.