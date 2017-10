Grachten lopen vast met auto's door afsluiting Muntplein

Volgens een onderzoek naar de gevolgen van het grotendeel afsluiten van de Munt voor autoverkeer is er op het plein weliswaar meer ruimte gekomen voor fietsers en voetgangers, maar is er dus ook sprake van stremmingen elders.



Volgens een woordvoerder van de gemeente blijft de drukte op de grachten 'volgens landelijke normgetallen relatief rustig'. De stad heeft tegelijk toch het voornemen om de straat voor de Hermitage ook af te sluiten voor autoverkeer.



Doorstroming

De Munt is sinds november vorig jaar zo ingericht dat het voor doorgaand autoverkeer nagenoeg onmogelijk wordt het plein te gebruiken. Om sluipverkeer in omliggende straten en grachten te voorkomen, werden allerlei maatregelen getroffen, zoals onder meer het afsluiten van een deel van de Herengracht voor auto's. Mogelijk wordt deze maatregel teruggedraaid.



De gemeente is enthousiast over de aangepaste verkeerssituatie rond de Munt: volgens een woordvoerder hebben de maatregelen 'het gewenste effect'. "Er is meer ruimte voor fietsers en voetgangers zonder negatieve gevolgen voor de doorstroming."



Met name rond het Muntplein is er duidelijk sprake van het autoverkeer. Extra autoverkeer wordt gemeld aan de flanken van het plein. Bewoners zijn vooral positief, hoewel er grote verschillen zijn tussen bewoners met een auto (44 procent positief) en bewoners zonder (82 procent positief).



Minder geluidsoverlast

Volgens bewoners geven de maatregelen meer ruimte, is er sprake van meer veiligheid en minder geluidsoverlast. Wel wordt er geklaagd over een slechte bereikbaarheid van de binnenstad, is er sprake van onoverzichtelijke routes en moet er vaak worden omgereden. Van de 39 buurten van de binnenstad zijn er 36 overwegend positief.



Ondernemers zijn verdeeld over de maatregelen: de helft is positief, de andere helft negatief. Zij zeggen dat hun winkels slechter bereikbaar zijn voor klanten en hebben problemen met de bevoorrading van hun bedrijven. De meeste ontevreden ondernemers zijn afkomstig uit het gebied rond het Rembrandtplein.



Dertig seconden winst

Voor trams is het gebied rond het Muntplein aanzienlijk verbeterd. De nieuwe indeling van het plein zonder verkeerslichten zorgt voor een betere doorstroming. De trams 4, 9, 14, 16 en 24 rijden gemakkelijker door en boeken een reistijdwinst van dertig seconden. De 9 en de 14 rijden overigens dertig seconden langzamer door vertragingen bij het Mr. Visserplein.



Voor fietsers zijn er nog onduidelijkheden op het Muntplein: er zijn meer 'conflicten' tussen fietsers en trams door afslaande trams. De onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat trams vanúit de Reguliersbreestraat voorrang moeten verlenen aan fietsers, terwijl trams vanaf de Munt de Reguliersbreestraat inrijden juist voorrang hebben. De gemeente gaat dit verduidelijken met borden en betere belijning op de weg.



