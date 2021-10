Grachten in Houthaven staan al drie jaar droog

In plaats van op een kabbelende gracht, kijken de bewoners van de Houthaven uit op modderige bouwgrond. Beeld ANP

Ze kochten huizen aan de grachten in de Amsterdamse Houthaven om hun boot aan te leggen of voor het uitzicht op het water. Voor de bewoners van de nieuwe wijk komt de realiteit al jaren niet overeen met hun verwachting.

Lekkages in de kelder

Tientallen bewoners van nieuwbouwhuizen aan de Houthavense grachten kijken uit op een modderige bodem met bouwzand en hier en daar stuk gras. Vanwege lekkages in de benedenverdiepingen van de woningen zijn de grachten al sinds 2018 niet meer gevuld met water. De horizontale en verticale aansluitnaden tussen de prefab-kelderwanden bleken niet waterdicht, meldt Cobouw.

De aannemer Waal Bouw uit Vlaardingen, een dochterbedrijf van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven, wordt aansprakelijk gesteld omdat het bedrijf volgens de bewoners geen deugdelijke constructie heeft gebouwd voor de kelder. De oplossing, een industriële tape genaamd Sika die gelijmd zou worden over de naden van de prefab-betonplaten, heeft een verwachte levensduur van vijftien tot twintig jaar: daar worden de bewoners niet door gerustgesteld.

Juridische strijd

Sinds 2018 is er een juridische strijd gaande tussen de bewoners en de aannemer. De bewoners eisen bij de rechter een betere oplossing dan het ‘plakband’, terwijl Waal de tape wil inzetten. Beide partijen winnen advies in bij meerdere experts, die verschillende conclusies trekken over het al dan niet waterdicht functioneren van de tape.

In 2020 doet de rechtbank Amsterdam uitspraak. De rechter begrijpt de twijfels van de bewoners, maar concludeert dat de onderzoeken die voor Waal zijn gedaan kloppen. Terwijl de bewoners van fase 1 en 2 via mediation in overleg zijn met Waal en tot overeenkomst lijken te komen, hebben de bewoners van fase 3 hoger beroep aangetekend.