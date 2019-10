Goudvoorraad DNB verhuist naar Haarlem

Een gedeelte van de goudvoorraad in de kluizen van de Nederlandse Bank. Beeld anp

In 2023 gaat de voorraad dan alsnog naar Soesterberg. Het gaat om circa 14.000 goudstaven van 12,5 kilo per stuk, die diep onder het Frederiksplein in verschillende kluizen liggen. Die voorraad is tegen de huidige goudprijs ongeveer 7,7 miljard euro waard. Het is ruwweg een derde van de totale goudvoorraad die Nederland aanhoudt, als tegenwicht voor - een klein deel - van de waarde van onze munten en bankbiljetten.

De rest van de voorraad ligt in de kluizen van de Fed in New York, maar ook in Londen en het Canadese Ottawa. De afgelopen jaren heeft DNB een deel van die staven al teruggehaald naar Nederland.

De verhuizing is nodig omdat de centrale bank het 50 jaar oude onderkomen aan het Frederiksplein wil verbouwen. Tegelijkertijd bouwt de bank een nieuwe geldkluis op Kamp Zeist in Soesterberg. De Nederlandsche Bank zet haast achter de renovatie en begint de werkzaamheden al dit najaar. Daardoor kan de renovatie eerder af zijn dan was voorzien: in 2023 in plaats van 2024.

Maar om de werkzaamheden eerder te laten beginnen, moet de goudvoorraad die onder het gebouw ligt versneld worden verplaatst. Alleen is ‘Fort Knox’ op de voormalige vliegbasis Soesterberg daarvoor nog niet klaar. De werkzaamheden voor het DNB Cash Centrum starten pas binnenkort.

Guldens

DNB heeft nu een tussenoplossing gevonden in Haarlem. Daar staan de voormalige panden van bankbiljettendrukker Joh. Enschedé aan de Oudeweg op industrieterrein Waarderpolder grotendeels leeg, inclusief de kluizen die werden gebruik om onze guldens op te slaan.

Niet alleen het goud, ook het bijbehorende DNB-onderdeel Cash Operations, dat de chartale geldstroom in Nederland op gang houdt, verhuist naar Haarlem. Dat betekent dat Nederlanders die nog guldenbiljetten in euro’s willen omwisselen, daarvoor binnenkort naar Haarlem moeten.

DNB zelf verhuist tijdelijk binnen Amsterdam, naar het Tooropgebouw aan de Spaklerweg bij de Omval. Omdat daarin ook verzekeraar Delta Lloyd, onderdeel van NN, is gevestigd - een instantie waar DNB toezicht op moet houden - worden tussen beide instellingen ‘chinese muren ’ opgetrokken.