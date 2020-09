Gouden Koets komt naar het Amsterdam Museum

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima arriveren in de Gouden Koets op het Binnenhof op Prinsjesdag in 2015. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Daarmee keert de koets terug naar waar hij vandaan komt. In 1898 schonken de inwoners van Amsterdam de koets aan de toen 18-jarige koningin Wilhelmina, toen zij werd ingehuldigd. De koets is door 1200 ambachtslieden gemaakt. Onder andere weesmeisjes uit het Burgerweeshuis, waar tegenwoordig het Amsterdam Museum stat, borduurden de kussens in de koets. Wilhelmina gebruikte de koets voor het eerst in 1901, tijdens haar huwelijk met prins Hendrik.

De koets is van juni tot november 2021 te bewonderen in het Amsterdam Museum, in een speciale glazen behuizing op de binnenplaats van het museum. Sinds 2016 wordt de koets grondig gerestaureerd, naar verwachting is die restauratie begin volgend jaar klaar. “We zijn er trots op dat Zijne Majesteit de Koning de Gouden Koets in bruikleen geeft aan ons museum voor deze tijdelijke tentoonstelling,” aldus Judikje Kiers, de directeur van het museum.

In principe wordt de Gouden Koets buiten heel speciale gelegenheden - zoals de bruiloft tussen Willem-Alexander en Máxima in 2002 - maar één keer per jaar ingezet, op Prinsjesdag. De rest van het jaar staat de koets in de Koninklijke Stallen, achter het Paleis Noordeinde in Den Haag. Nu de Gouden Koets gerestaureerd wordt, vervangt de Glazen Koets de tocht naar het Binnenhof. Maar vanwege de huidige coronacrisis is er dit jaar geen rijtoer.

Onomstreden

De Gouden Koets is niet geheel onomstreden. Vanwege de koloniale afbeeldingen op de koets pleiten meerdere mensen ervoor dat de koets niet meer wordt gebruikt. Zo staan er halfnaakte Afrikaanse en Indonesische mannen afgebeeld, die giften aanbieden aan het Koninklijk Huis. ‘Zet de Gouden Koets in een nog te bouwen slavernijmuseum, om mensen op kritische wijze over onze koloniale geschiedenis te onderwijzen,’ is te lezen in een online petitie.