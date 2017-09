Gouden Buur van Nederland woont in Amstelveen

De verkiezing tot Gouden Buur is een initiatief van buurtapp Nextdoor en is onderdeel van de Nationale Burendag die zaterdag wordt georganiseerd. In heel Nederland konden mensen een buurman of -vrouw nomineren die zich op een bijzondere wijze inzet voor de buurt.



Aisha Mittendorff werd genomineerd door buurvrouw Jacqueline Koops, die ook oud-wethouder van Amstelveen is. Mittendorff verdiende de nominatie door haar goede zorgen voor Koops en haar familie toen de man van Koops ziek werd. 'In de zes weken tussen de diagnose en zijn overlijden, stond Aisha altijd voor mij en mijn jonge kinderen van drie en zes jaar klaar,' zegt Koops in een persbericht.



'Ze had de sleutel van ons huis zodat ik gelijk in de auto kon stappen als ik midden in de nacht naar het hospice moest. Aisha zou dan bij ons op de bank gaan slapen om op de kinderen te passen.'



Als oud-wethouder kent Koops Amstelveen goed. 'Het is een plek waar mensen erg op zichzelf zijn, maar door Aisha voelt het als een dorp.'



Mittendorff ontving de Gouden Buur Award zaterdagochtend uit handen van wethouder Herbert Raat. Zij is de winnaar van heel Nederland, maar in elke provincie is ook een lokale buur verkozen.