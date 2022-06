Gouden accenten op het nieuwe thuisshirt van Ajax

Daley Blind met het thuisshirt 2022-2023. Beeld AFC Ajax

In eerdere shirts zat al goud verwerkt in de kampioenssterren boven het logo op de linkerborst, in het komende seizoen is het goud ook toegevoegd in de kraag in de bies in het shirt. Dat is nog niet alles. Ook in de omranding van sponsoren Ziggo en Giganet, in seizoen 2022/2023 voor het eerst afgedrukt onder het rugnummer, zit goud.

Het meest opvallende accent is te vinden op de rug: zowel de naam als het nummer van de Ajacied zal in goudkleuren zijn. Dat is een flinke breuk ten opzichte van het verleden toen wit altijd de kleur van de rugbedrukking was.

Ajax zal komend seizoen weer met het moderne logo spelen, nadat vorig seizoen werd gekozen om eenmalig het oude clublogo in ere te herstellen. Ook de namen zullen, na een seizoen afwezigheid, dus weer terugkeren boven het nummer.

Net als elk seizoen na de bekendmaking van het nieuwe shirt lopen de meningen weer uiteen. De gouden bedrukking komt Ajax op de meeste kritiek te staan. Fans vragen zich af of commentatoren het goud op de ruggen van spelers überhaupt kunnen lezen, anderen hoopten dat wit tot in de eeuwigheid de standaardkleur van de bedrukking zou blijven.

Shirtsponsor Adidas is ook nadrukkelijk aanwezig op het shirt. Op het shirt en het broekje zijn de drie strepen, in het rood, aangebracht. Soms ook tot groot verdriet van de supporters.

