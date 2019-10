Gotu Jim: ‘Ik heb geen zin om alles uit te leggen’

Gotu Jim Beeld Harmen De Jong

Oud-West

“We woonden in de Eerste Helmersstraat. Er was een heel brede stoep waar je kon voetballen. Toen ik heel jong was, had ik een Bobby Car, zo’n autootje dat je met je voeten moest voortbewegen. Mijn buurjongen had er ook een, dus we konden goed tegen elkaar botsen.”

“Mijn ouders hadden het huis heel lang geleden gekocht, toen huizen nog betaalbaar waren. Ze zitten allebei in het theater. Mijn vader is Geert Lageveen, acteur en regisseur, mijn moeder Bodil de la Parra, schrijfster en actrice. Ze werken nog steeds, heel veel. Ze maken hun eigen werk. Ik vond het als kind wel moeilijk dat ze ’s avonds vaak weg waren. Als ze allebei zes weken in een voorstelling zaten, hadden we echt veel oppas. Vier, vijf keer per week. En niet elke oppas is even leuk. Ik weet nog een keer, toen mijn moeder weg zou gaan en er een oppas kwam die ik zo niet leuk vond, dat ik niet ging stoppen met huilen tot de oppas wegging. Ik was toen zeven, mijn zusje vier. Die ging automatisch meehuilen. De oppas is niet meer teruggekomen.”

Sociale geografie

“Ik wilde studeren omdat ik zekerheid in mijn leven wilde hebben, iets vasts zodat ik ernaast de dingen kon doen die ik leuk vond. Veel van de dingen die ik leer, zijn heel relevant voor nu. Climate justice, de impact van klimaatverandering op de verschillende delen van de wereld, bijvoorbeeld. Dat wij hier verantwoordelijk zijn voor alle vervuiling, maar dat in de arme delen van de wereld de impact het grootst is.”

“Op een gegeven moment had ik een heel leuke werkgroepdocent. En elke keer als we klaar waren met zijn college, dacht ik: oké, interessant, gaan we nu dus allemaal dood? Dat was de vibe. Nu vind ik het heel moeilijk omdat ik het gevoel heb dat de consument niet zoveel kan doen. En politiek duurt ook heel lang, dus we zitten eigenlijk een beetje vast. En er is zo veel tegenstrijdigheid: je kunt wel enorm klimaatbewust zijn maar ook drugs gebruiken. Wat ben je dan aan het doen?”

Gotu

“Mijn moeder had uit Suriname een nep-gouden ketting voor me meegenomen. Toen ik die een tijdje om had, zei ik in een rap ‘gowtu boy jim’. Dat is toen zo geadopteerd door IJsbrand, mijn producer en een van mijn beste vrienden. Hij is ermee aan de haal gegaan. Gowtu is eigenlijk met een w ertussen, maar omdat ik geen zin had dat iedereen het verkeerd zou uitspreken, heb ik het zo geschreven. En veel mensen denken dat het is van go to the gym, ga sporten – dat vind ik juist heel grappig, omdat het totaal ­never is wat we erachter hadden bedacht.”

Matthijs de Ligt

“Vorig jaar was Ajax zo goed bezig. Tijdens mijn tour kwam de zin op: ‘ik pop een pil met Matthijs de Ligt’. Dat moest een nummer worden, met een heel heftige beat eronder. Er is niet echt een couplet. Het enige belangrijke is ‘ik pop een pil met Matthijs de Ligt’. De rest is bijzaak.”

“Ik heb De Ligt nooit ontmoet. Wel hoorde ik via zijn broertje dat hij het nummer een keer thuis aan het zingen was. Ik heb er expres geen verwijzingen naar Ajax in gedaan, zodat het nummer tijdloos is. Nu zit ie bij Juventus en in het Nederlands elftal. Als straks misschien het Nederlands elftal heel goed gaat, kunnen we nog steeds dat liedje luisteren, omdat het over hem gaat en niet over Ajax.”

Studentencorps

“Ik denk dat ik de enige rapper ben met wie corpsleden zich kunnen identificeren. Ik ben ook student, ik rap over dingen die ze ook interessant vinden. Drugs, uitgaan. Deze zomer ben ik langs allemaal verenigingen gegaan. Dat was heel leuk, ze gaan wel altijd helemaal los. Maar ik zou er nooit lid willen zijn. Die hele vibe daar. Ik vind de hiërarchie vervelend: jij bent een jaar ouder, dus mag jij mij vertellen wat ik ga doen. Of dat ze allemaal hetzelfde praten. En ik vind de alcoholcultuur vervelend. Je moet heel veel drinken, en als je geen zin hebt om heel veel te drinken, moet je alsnog heel veel drinken. Ik drink gewoon als ik wil drinken. Op mijn eigen tempo. Niemand gaat mij vertellen dat ik nu dit naar binnen moet werken.”

Generation K

“Mijn eerste album. Het staat voor onze generatie. Technisch gezien ben ik generatie Y, ik weet het. Maar het gaat meer over hoe mensen tussen de 18 en 25 ongeveer zijn. En die K staat voor, whatever. Mensen weten wel waarvoor het staat. Het is de vibe die we willen zetten. Wat grappig is, is het feit dat de oudere generatie denkt: hè wat is dat nou? Ik heb geen zin om alles helemaal uit te leggen.”

Ketamine

“Heel grappig hoe ketamine heel snel de drug of choice is geworden binnen Nederland. Eerst werd het alleen gebruikt door mensen die veel uitgaan, later zag ik het op andere plekken verschijnen. Bij vrienden van mij die daar totaal niet in zaten. Al die mensen bij het corps, bam, allemaal aan de ketamine. Ketamine kan heel lichamelijk zijn – dan voelt het alsof je aan het zweven bent – of heel mentaal worden. Dat vind ik het allerleukst. Alsof je je hersenen in een koekenpan gooit.”

Merol

“Ik was een keer in een club, en toen kwam Merol naar me toe. ‘Hey, jij bent toch Gotu Jim, ja, grappig, ik ken je vader.’ Zij is actrice, haar manager heeft ook dingen voor mij gedaan. Hij zei: jullie moeten een keer iets maken. Dat werd Krijg het er geil van. We noemen daarin allemaal dingen op die in een kantoor gebeuren. Merol doet ook gewoon haar eigen ding, dat vind ik heel sick. Maar het is niet dat ik haar muziek opzet of zo. Dat hoeft ook niet. Ik heb veel respect voor haar, ik vind het gewoon vet wat ze doet.”

Vissershoedje

“Toen ik mijn eerste clip ging opnemen, had een goede vriend van mij dat hoedje mee. Op een gegeven moment had ik een bril op, een paars vest aan en dat hoedje op, en toen lagen al mijn vrienden op de grond van het huilen, omdat ze het zo grappig vonden. Toen besloten we: dit moeten we een ding maken. Ik heb er inmiddels zes.”

De Jeugd van Tegenwoordig

“Ik stond in hun voorprogramma. De eerste keer was in de Melkweg, dat was ook pas mijn derde show ooit. Het was uitverkocht en best wel vol, ik was fokking zenuwachtig. Op dat moment kende helemaal niemand nog mijn muziek. Dan ben je echt voorprogramma. Je leert heel veel van optreden voor mensen die niet per se voor jou komen. Als je door die barrière heen kunt breken, word je steeds beter.”

Blue Movie

“Een film van mijn opa, Pim de la Parra. De eerste Nederlandse film waar naakt in te zien was. Het is niet echt een pornofilm, volgens mij, maar er gebeuren wel rare dingen. Ik heb hem nooit gezien. Mijn moeder zou het niet zo leuk vinden als ik zou kijken.”

Favoriete kleinzoon

“Jaja, classic. Die tekst van ons staat al een tijd op de site van Paradiso: ‘Had je favoriete kleinzoon kunnen zijn, ware het niet dat er behoorlijk vulgaire teksten uit zijn mond komen.’ Ik ben het er wel mee eens. Mijn hele vibe is best normaal, ik kom niet enorm gangster over.”

Kech

“Het woord is zo beladen dat het weer grappig wordt. Ik gebruik het alleen in het nummer Oranje Etiket: Ik ben aan het zwemmen in champagne / laat me duiken in die fles / Het ­etiket is oranje / ik wil het niet delen met die kech.”

“Op dat woord kech krijg ik niet zoveel commentaar, wel op de hele inhoud van mijn werk. Mijn moeder vindt de meeste nummers heel catchy, maar, ze is het niet altijd eens met de tekst. Maar mijn ouders zien vooral wat er wel goed gaat. Dat ik er wel voor werk, wat er gebeurt als ik optreed. Waar het mis is gegaan? Is het misgegaan, dat is de vraag.”

Raket

“Die heel lelijke tattoo op mijn arm. Die is gedaan door een vriendin van mij, die had toevallig een tatoeëermachine. Er was iets mis met de naald, waardoor hij heel oppervlakkig is gezet. Dat vind ik juist wel vet. Ze had eerst deze gezet: ‘We did it’. Dat is mijn lijfspreuk. Het idee is: als je vijftig bent, en je checkt je arm en ziet ‘We did it’, dan heb je het gemaakt. En het is ook goed als je 35 bent en je juist een dooie baan hebt bij de Albert Heijn. Dat je je afvraagt: waar zijn mijn ambities van toen ik jong was? Dat je bedenkt dat je weer vette shit moet gaan maken.”

Autotune

“Zoals Jimi Hendrix is met de gitaar, zo ben ik met de autotune. Het is een instrument. Het idee was: hoe ver kunnen we dat ding pushen, hoe hoog en vals kan ik zingen en dat het nog steeds goed klinkt?”

“Ik kan best zingen. Heel hoog ook. Ik deed vroeger op de basisschool mee aan de talentenshow van de klas. Ging ik liedjes van James Blunt zingen. Ik werd altijd tweede. Er waren twee meisjes die samen optraden, die waren altijd beter.”

Dilan Yurdakul

“Ik check Goede Tijden, Slechte Tijden nooit. Televisie vind ik tijdverspilling, ik heb ook geen tv. Ik vind theater ook niet zo leuk meer, ik heb er geen geduld voor. Ik denk trouwens dat ze mij ook niet kent. Maar respect voor GTST hoor, dat dat gewoon forever wordt gecheckt door normale mensen. Crazy.”