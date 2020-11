Gosse zoekt droomvrouw die hij op de Noordermarkt zag

Dierdorp heeft drie posters opgehangen in de Noordermarktbuurt in de zoektocht naar zijn droomvrouw. Beeld Judith Zilversmit

Soms is één blik voldoende: dat weet ook Gosse Dierdorp (33), die op zondag 15 november om het middaguur koffie haalde op de Noordermarkt. Sindsdien is hij in de ban van een kennelijk dusdanig betoverende vrouw dat hij op zoek naar haar is, en drie posters in de buurt heeft opgehangen.

“Ik was met mijn huisgenoot in gesprek. Toen ik thuiskwam, dacht ik: ik had eigenlijk moeten stoppen met praten,” zegt Dierdorp, die zichzelf op de poster omschrijft als jongen met ‘volle bos krullen' en (op dat moment) ‘squashrackets’.

Swag

De vrouw naar wie hij zoekt is een brunette, met een bruine jas, ‘mooie ogen’ en ‘veel swag’. Maar wat dat laatste betekent? Daar moet-ie zelf ook even over nadenken. “Een zekere sexy, nonchalante houding, denk ik.”

Wie denkt dat het ophangen van posters één van Dierdorps vaste versiertactieken is, heeft het overigens mis. “Dit is een unicum voor mij. En het is toch ’n gek jaar, met de horeca die gesloten is waardoor je minder mensen ontmoet. Dus ik dacht: ik doe het maar zo.”

De zoektocht heeft nog geen effect gesorteerd. Wel heeft Dierdorp tien Instagramvolgers erbij gekregen in de afgelopen week, maar daar zat helaas geen andere droomvrouw tussen. "Het gaat natuurlijk om deze vrouw."