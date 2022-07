Gorillas neemt drie resterende winkels van concurrent Zapp over in Amsterdam

Een vestiging van Gorillas aan het Kraanspoor in Noord. Beeld Jean-Pierre Jans

“Deze panden zitten op bedrijventerreinen en daar wil de gemeente ons het liefst hebben. Zo spelen we alvast in op wat er van ons verlangd wordt,” zegt Sadik Cevik, directeur van Gorillas in Nederland. Half mei maakte het vorige college bekend aan welke regels de distributiecentra van flitsbezorgers in de toekomst moeten voldoen. In een ‘afwegingskader’ staat dat de darkstores voortaan zo goed als alleen nog op bedrijventerreinen worden toegestaan, geweerd uit woonwijken en alleen nog bij hoge uitzondering in gemengde woon-werkgebieden.

De drie overgebleven vestigingen van Zapp zitten op het Zeeburgerpad in Oost, de Slijperweg in Noord en de Generaal Vetterstraat in Zuid. Op alle drie de panden berust een bedrijfsbestemming.

Einde van 24/7 levering

Cevik zegt dat hij de overlast in gemengde woon-werkgebieden door de overnames wil verminderen. “We willen twee panden van Zapp tot 23.00 uur open houden en door de aankoop hebben we ruimte om andere vestigingen om 22.00 uur te sluiten. Dat is in lijn met de strategie die we zijn gestart om overlast te verminderen. Gorillas heeft al de vroegste sluitingstijd in Amsterdam, om 23.00 uur. Ten opzichte van Zapp is dit een gigantische verandering. Zij waren 24 uur per dag en 7 dagen per week open, die winkels zullen nu om 23.00 uur sluiten.”

Gorillas denkt dat de overname van de distributiecentra niet schuurt met het voorbereidingsbesluit van de gemeente, dat er ook nog altijd ligt. Eind januari besloot het vorige college dat er een jaar lang geen nieuwe darkstores geopend mochten worden om te voorkomen dat de stad de controle zou verliezen op de groei van flitsbezorging. “Onze juristen hebben ernaar gekeken en wij geloven dat dit kan,” aldus Cevik. “Het zijn bestaande panden waar al flitsbezorging is. Wij zien daar geen problemen. Buiten dat doen we al wat de gemeente van ons verlangt: meer naar bedrijventerreinen gaan.”

Cevik zegt zo ook de werkgelegenheid in stand te houden. Het bedrijf zal het personeel van deze vestigingen overnemen. Met personeel dat niet in deze vestigingen werkt, zal Zapp afspraken moeten maken, maar hoe dat eruit komt te zien, is nog niet bekend.

Activiteiten staken

De overgebleven concurrenten in de stad, Getir en Flink, brengt Gorillas door de overname een gevoelige slag toe. Voor de flitsbezorgers zijn er sinds het voorbereidingsbesluit eigenlijk geen serieuze groeimogelijkheden meer, maar dat lijkt Gorillas nu toch te lukken. Het aantal vestigingen groeit door de overnames van tien naar dertien. Getir heeft er negen en Flink acht. Maar de gemeente is voornemens om van beiden nog een vestiging te sluiten.

Sinds de horeca en winkels weer open gingen, stagneerde de groei van de flitsbezorgers wel al, becijferde ABN Amro. Voor de bedrijven werd het, mede door het veranderende economische klimaat, lastiger om aan nieuw groeikapitaal te komen. Aandeelhouders willen dat Gorillas sneller winstgevend gaat worden. Ook zijn in de afgelopen maanden supermarktketens Albert Heijn, Marqt en Jumbo gestart met flitsbezorgen. Gorillas werkt inmiddels met Jumbo samen, Albert Heijn en Marqt werken met respectievelijk Deliveroo en Thuisbezorgd.nl.

Gorillas besloot in juni om zijn activiteiten te staken in België. Het bedrijf is naast Nederland nu nog actief in Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Engeland, Spanje en New York.

Bestemmingsplan

In Amsterdam werden al diverse distributiecentra van flitsbezorgers gesloten door de gemeente, omdat ze niet in het bestemmingsplan zouden passen. Meerdere rechtszaken daarover werden door de gemeente gewonnen. Gorillas moest daardoor een vestiging in De Pijp sluiten. Al geeft Cevik die nog niet op. Daarover wil hij nog steeds met de gemeente in gesprek, geeft hij aan.

Ondanks het nieuwe beleid van de gemeente en de veranderende economische omstandigheden ziet Cevik de toekomst van Gorillas in Amsterdam ‘rooskleurig in’. “Je ziet dat wij als industrie steeds volwassener worden. We hebben een gedragscode met elkaar afgesproken om overlast te verminderen, en de consument heeft nog altijd een gigantische vraag naar ons product.”

Cevik doet een oproep aan de gemeente om in gesprek te blijven. “Wij willen samen met de gemeente kijken hoe we aan de vraag van de consument kunnen voldoen en tegelijkertijd buurten kunnen ontlasten,” zegt hij. “Ik zie de overnames daardoor als een belangrijke stap.”