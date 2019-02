Gorilla Sindy in Artis plotseling overleden

Verzorgers troffen Sindy woensdagochtend dood aan in het binnenverblijf. Omdat gorilla's in groepsverband leven en rouw tonen, is in eerste instantie afstand gehouden. Toen uit observatie bleek dat de andere dieren afstand van haar namen, zijn de verzorgers naar binnengegaan.



Autopsie wees uit dat de westelijke laaglandgorilla dinsdagavond al overleed. Ook is geconstateerd dat de ontsteking zo hevig was, dat Sindy het hoe dan ook niet meer had gered. Sommige dieren riepen woensdag nog om Sindy.



De gorilla kreeg drie van haar zes jongen in Artis. Twee daarvan leefden met haar in de groep gorilla's in de dierentuin. De jongste, Shae, is drie maar dronk de laatste tijd al minder bij zijn moeder. De dierentuin verzekert dat hij zelfstandig verder kan in de groep die overblijft. Die groep bestaat uit acht andere gorilla's: een zilverrug, twee volwassen vrouwen, vier jonge mannetjes en een jong vrouwtje.