Gorilla geboren in Artis

Dat meldt de dierentuin vrijdag. De bevalling begon donderdagochtend vroeg, vijf uur later werd de kleine gorilla geboren om 13.45 uur in het Gorillahuis.



Het was nog even spannend, omdat de moeder haar baby in eerste instantie niet oppakte. Ze was vooral bezig met het bestuderen en opeten van de nageboorte. Uiteindelijk pakte ze het jong toch op, waarna het begon te drinken.



Gorillagroep

De gorilla werd voor de zesde keer moeder. Een jong werd dood geboren. In Artis woont nog een broertje of zusje van de pasgeboren gorilla. In Artis bestaat de gorillagroep uit een zilverrug, het dominante mannetje, en drie volwassen vrouwen, vier jonge mannetjes en een jong vrouwtje.



De gorillagroep had het er de hele dag druk mee. De vrouwtjes roken aan de zoete geur na de gebroken vliezen dat de baby eraan kwam. Een van hen bleef de hele dag in de buurt en de jonge mannetjes waren ook erg geïnteresseerd. De mannetjes maakten voor het eerst bewust een geboorte mee.



Afrika

De westelijke laaglandgorilla, met de Latijnse naam Gorilla gorilla gorilla, is een ernstig bedreigde diersoort en komt in het wild voor in Centraal-Afrikaanse landen.