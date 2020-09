Gordon in appartement in Zuid beroofd en mishandeld: ‘Al dagen huil ik’

Gordon zegt voor zijn leven te hebben gevreesd. Beeld ANP

Dat schrijft De Telegraaf. Gordon zou zijn vastgebonden en met de dood zijn bedreigd. Hij kreeg een mes op zijn keel. Tegen De Telegraaf vertelde hij dat hij bang was vermoord te worden. Pas nadat de indringers waren vertrokken, bevrijdde hij zichzelf en sloeg alarm.

De politie onderzoekt de beroving en doet in verband met het lopende onderzoek nog geen uitspraken over wat er precies gebeurd zou kunnen zijn.

Gordon zat sinds afgelopen week in thuisquarantaine nadat hij positief had getest op het coronavirus. In een post op Instagram schrijft hij: ‘Voor het eerst in mijn leven geen woorden, al dagen huil ik en denk ik: waarom ik? Ik ben aan de rand van de afgrond gebracht maar ook hier zal ik weer moeten uitkomen. De klap is immens en was mensonterend. Ik geloof dat ik hier nooit meer echt overheen ga komen. Ik ben voorlopig even offline.

In Amsterdam is al langer een ‘rolexbende’ actief. Een groep mannen die het heeft voorzien op dure horloges. Laatst kwam al naar buiten dat de groep het had voorzien op de horloges van een aantal Ajacieden. Eerder werden René van Dam en Estelle Cruijff beroofd. Deze week staan enkele leden van de Rolexbende terecht.