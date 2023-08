Golfplaten, vlonders en extra kluisjes: zo bereidt Dekmantel zich voor op de verwachte regen

Bezoekers van Pride met poncho tegen de regen. Beeld Getty Images

Festivalgangers treffen het dit weekend niet met het weer. Naast de botenparade op zaterdag vindt een van de grootste festivals van Amsterdam plaats, Dekmantel. Locatie: het Amsterdamse Bos, een terrein dat bij veel regen snel in een modderpoel kan veranderen. “We doen ons stinkende best. Comfort bieden aan de bezoekers vinden we belangrijk,” zegt financieel directeur van Dekmantel Chris Meulmeester.

Bezoekers die festival Dekmantel al vaker hebben bezocht, zullen merken dat het er dit jaar een stukje anders uitziet. Er liggen vlondervloeren op de festivalweide en de entree moet met golfplaten en tenten extra beschut zijn. “Wij willen voorkomen dat mensen staan te kleumen als hun tickets worden gescand,” zegt Meulmeester. “Daarnaast zijn we bezig met overkappingen. Als het nat wordt, kunnen bezoekers daar schuilen. Ook willen we niet dat bezoekers door de modder gaan lopen.”

Ook heeft de organisatie pendelbussen opgeschaald en zijn er extra lockers besteld. “Omdat mensen minder schaars gekleed zijn dan normaal. We nemen de verwachte neerslag heel serieus, op dit moment beheerst dit onze voorbereiding. We doen onze stinkende best en geven extra geld uit om onze bezoekers de ervaring en het comfort te bieden die zij van ons gewend zijn.”

Shower edition

Bij Pride Amsterdam vertrouwt men op de positieve instelling van de bezoekers. “Ik heb nog niemand gehoord die zegt, bah die regen,” zegt woordvoerder van Pride Amsterdam Martijn Albers. “Er hangt zo‘n positieve sfeer in de stad door de Queer & Pride Week en regen heeft onze strijd nog nooit gestaakt. Ook voor festival Milkshake was slecht weer voorspeld, maar dat viel uiteindelijk wel mee. En daarnaast: regen maakt zo’n dag ook leuk en spannend, en misschien geeft het wel een nieuwe dimensie aan de Pride. Misschien wordt het wel een geweldige Shower Edition.”

Er hebben nog geen boten afgezegd, zegt Albers. “Wat er gebeurt is dat boten later beginnen met opbouwen. En in 2001 kwam het ook met bakken uit de hemel, maar dat weerhield mensen er niet van om er een feestje van te maken.”

Ook Eelko Anceaux, organisator van het Pridefeest op het Amstelveld, ziet het zonnig in. “We geloven in de positieve kracht van Pride. Dat er een aantal spetters gaan vallen, daar lachen we om. Mensen moeten zelf maatregelen treffen en regenjas of paraplu meenemen. Dat het wellicht met bakken uit de hemel kan vallen, mag de pret niet drukken. We gaan het naar onze zin hebben, sunshine or not.”

Alles wordt groener

In het Amsterdamse Bos wordt naast Dekmantel ook het Boslab Theaterfestival georganiseerd, met optredens op open velden, langs wandelpadden en verscholen tussen de bomen. Hier worden poncho’s aangeboden aan mensen die daar zelf niet aan gedacht hebben. “Als je eenmaal buiten bent, valt de regen altijd mee,” zegt de woordvoerder van het festival. “Het kan ook best intiem zijn, regen. Het is schitterend om door een bos te lopen als het net heeft geregend, alles wordt groener. Daarnaast zijn we volledig voorbereid op flinke plensbuien.”

“En verder geldt voor alle festivals: als het gaat onweren en het onweer trekt over je festivalterrein, dan moet je andere soort maatregelen nemen. Dan wordt het gevaarlijk,” zegt de woordvoerder. “We hebben de locaties zo opgebouwd dat ze een beetje tegen regen kunnen.”

Modder in Wacken Het regent deze week niet alleen heftig in Nederland, ook Duitsland kreeg zijn portie buien. Het Duitse festival Wacken Open Air, waar 50.000 bezoekers op afkwamen, liet op een gegeven moment geen bezoekers meer toe door de aanhoudende regen. Het terrein was veranderd in een grote modderpoel. Het festival was in zo’n slechte staat dat de organisatie extra bezoekers niet meer veilig achtte.