Goede start, maar de horeca gaat nog steeds veel failliet

Beeld ANP

“Het bezoek kwam maandagmiddag heel langzaam op gang,” zegt directeur Dirk Beljaarts van Horeca Nederland, die de cafés, restaurants en hotels in ons land vertegenwoordigt. “En we zagen erg weinig reserveringen. Cafés reserveren zit niet in ons DNA, dat ontwikkel je niet in vijf minuten. Voor restaurants hadden we méér verwacht. Maar bij de boekingssites waar we contact mee hebben viel het erg tegen.”

Geen gekte

De terrassen daarentegen sijpelden aan het einde van de middag vol, zeker in Amsterdam. “Het lijkt erop dat iedereen er gehoor aan geeft dit verantwoord te doen. Ik heb geen gekte gezien, geen rijen of gedoe. Mensen zien het als een beloning voor hun goede gedrag. Ze hebben zich goed aan de coronamaatregelen gehouden en nu mogen ze als dank weer het terras op en naar de restaurants.”

Beljaarts, die overdag een aantal horecahotspots in Nederland aandeed en maandagavond terrassen in thuisstad Amsterdam bezocht, is tevreden over de heropening. “Ook in de Pijp is het gezellig druk, maar niet vol.”

Dat was echter niet overal zo. “Ik was maandagmiddag ook even in Haarlem daar was het echt nog rustig. Op sommige terrassen kon je gewoon nog aanschuiven. Dat had ik op zo’n eerste dag, met veel zon, toch niet verwacht.”

Failliet bij bosjes

Ondanks de goede start, zijn de zorgen nog niet over. “Het is supergoed dat we weer gasten kunnen ontvangen. Maar de horeca gaat gewoon gaan door met verlies draaien. De consument moet niet denken dat het vanaf nu weer gewoon is. We gaan nog steeds failliet bij bosjes, misschien niet nu, maar dan over een paar manden. De strijd is nog niet gestreden.”

“Ik waarschuw voor te veel optimisme. We moeten wel voorzichtig blijven, ook met het naleven van alle regels. Ook als het weer wat minder mooi wordt. Binnen zijn de restricties voor veel ondernemers nog onoverkomelijk. En volgende week is het weer een week regen, dan ben ik benieuwd hoe vol de terrassen dan zitten.”