Goede dag op beurs voor Altice en Galapagos

Beleggers waren überhaupt tamelijk goedgemutst, geholpen door de sterke start van het nieuwe beursjaar op Wall Street. De toonaangevende beursgraadmeters in Europa eindigden allemaal in de plus.



De AEX-index op het Damrak sloot 0,8 procent hoger op 549,34 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 847,73 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,8 procent.



Flink omlaag

Altice ging duidelijk aan kop bij de hoofdfondsen in Amsterdam, met een winst van 7,7 procent. Het Franse mediabedrijf M6 heeft een deal gesloten met Altice over de uitzendrechten van zijn zenders. Door schuldenproblemen ging het aandeel Altice vorig jaar nog flink omlaag en de koers van het bedrijf is nu nog steeds erg volatiel.



Galapagos dikte 3,5 procent aan na een update van zijn portfolio op het gebied van taaislijmziekte. De onderneming liet daarbij weten een mijlpaalbetaling van 10 miljoen dollar te ontvangen van samenwerkingspartner AbbVie.