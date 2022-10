‘Goed verlopen’ ADE trekt recordaantal van 450.000 bezoekers

DGTL, een van de ADE-feesten, in Noord op 22 oktober. Beeld Eva Plevier

Wethouder Touria Meliani kijkt met een goed gevoel terug op deze editie van ADE. Het festival is ‘in het algemeen’ goed verlopen, ‘druk maar beheersbaar’. Meliani zegt trots te zijn dat ‘dj’s, producers, nieuwe talenten en organisatoren van het allerhoogste niveau, uit alle hoeken van de wereld, aanwezig waren’. Er komt nog een evaluatie met alle betrokken diensten over zaken als vergunningsverlening, veiligheid en verkeersdrukte. De gemeente komt later met cijfers van meldingen over geluidsoverlast.

Duizend evenementen

Van 19 tot en met 23 oktober werden er duizend evenementen georganiseerd, verspreid over tweehonderd locaties. Van netwerkborrels voor de muziekindustrie en mogelijkheden om jong talent te ontmoeten, tot lezingen over duurzaamheid in de evenementensector en geestelijke gezondheid van artiesten. Op 140 plekken door de stad waren feesten, waar 2500 artiesten optraden.

De organisatie van ADE is lovend over de terugkeer na twee coronajaren. Alles bij elkaar trok het evenement 450.000 bezoekers, een record. Met het bezoekersrecord zet de organisatie de lijn door die voor 2020 was ingezet: in 2017 trok ADE 395.000 bezoekers (toen een record), in 2018 en 2019 400.000. Met 50.000 extra bezoekers kwam daar dit jaar nog een flinke schep bovenop.

Gestolen telefoons

Ook de politie kijkt vooralsnog tevreden terug en laat weten dat er geen grootschalige of forse incidenten hebben plaatsgevonden. Wel zijn er een paar in het nieuws gekomen. Zo zijn tijdens Elrow in Riekerhaven drie verdachten aangehouden voor zakkenrollerij. Daarbij zou pepperspray zijn gebruikt. Na het Amsterdam Music Festival (AMF) op zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena misten sommige bezoekers hun mobieltje, zondagmorgen werd een man aangehouden die in het bezit was van tientallen telefoons. Tot nu toe hebben enkele mensen aangifte gedaan bij de politie. Over andere incidenten en aanhoudingen geeft de politiewoordvoerder geen informatie.

De laatste jaren werd tijdens AMF de uitslag van de jaarlijkse Top 100 beste dj’s ter wereld van het Britse muziektijdschrift DJ Mag bekendgemaakt. Het muziektijdschrift besloot om het dit jaar net even anders te doen. Pas volgende week maakt het bekend wie tot opvolger van David Guetta is gekozen.

De volgende editie van ADE staat gepland van 18 tot en met 22 oktober 2023.