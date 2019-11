Goed nieuws voor de grutto: vogelparadijs Ouderkerk blijft

Het grote aantal vogels dat neerstrijkt op het Landje van Geijsel trekt vogelaars uit binnen- en buitenland. Beeld Hollandse Hoogte / Frans Lemmens

De provincie Noord-Holland heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van het internationaal bekende vogelreservaat aan Landschap Noord-Holland en boer Jan Geijsel, de naamgever en beheerder van het gebied.

Het ruim zeven hectare metende Landje van Geijsel is sinds 2013 eigendom van de provincie. Het provinciebestuur kocht het indertijd van Geijsel, die er een gewoonte van had gemaakt zijn weiland elk jaar tussen half februari en half april in te richten als vogelparadijs.

Grutto

Sinds de start van het project in 2000 werden op het ondergelopen weiland 172 soorten geteld. Daaronder veel trekvogels uit Zuid-Europa en Afrika die in groten getale in ­Ouderkerk neerstrijken om zich voor te bereiden op het broedseizoen.

Het reservaat staat vooral bekend om zijn aantrekkingskracht op de grutto. Het afgelopen jaar werd de soort er 1200 keer geteld. Ook zeldzame soorten als de lepelaar, groenpootruiter, oeverloper en bontbekplevier zijn er kind aan huis.

Hoge soortenrijkdom

Dat zorgt ervoor dat ook vogelaars uit binnen- en buitenland graag naar Ouderkerk komen. Naast het weiland staat een vogelhut die wordt onderhouden door vrijwilligers van de vogelwerkgroep in de gemeente.

Landschap Noord-Holland is opgetogen over de aankoop van het Landje van Geijsel: “We zijn ontzettend blij,” zegt Frits Bekker namens de organisatie. “Vanwege de hoge soortenrijkdom is het gebied een belangrijke schakel in de groene infrastructuur van Amstelland.”

150.000 euro

Met de verkoop is een bedrag gemoeid van 150.000 euro. Dat geld is de afgelopen jaren mede bijeengebracht door donateurs van Landschap Noord-Holland. “We zijn de gevers enorm dankbaar,” aldus Bekker.

Ook de provincie is tevreden met de nieuwe constructie. “Jan Geijsel heeft het beheer van het waardevolle natuurgebied in de vingers,” zegt gedeputeerde Esther Rommel. “De combinatie met Landschap Noord-Holland geeft ook zekerheid voor de toekomst.”