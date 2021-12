Glühwein en andere alcohol mag tijdens de lockdown niet bij horeca afgehaald worden

Het afhalen van alcohol bij Amsterdamse horecagelegenheden is, mede door excessen vorig jaar, tijdens de lockdown verboden. Dat betekent een voorlopig einde aan de populaire glühwein wandelingen. ‘Waarom wij niet en het Amsterdam Light Festival wel?’

Het besluit is mede genomen door excessen bij de verkoop van alcohol in de binnenstad tijdens de lockdown vorig jaar, legt de woordvoerder van burgemeester Femke Halsema uit. Vooral de Noordermarkt en Westerstraat stonden toen bol van de mensen. “Deze bijeenkomsten droegen niet bij aan het beoogde idee en effect van een lockdown. De consumptie van alcohol werd een doel op zich.”

Kind van de rekening is de Glühwalk die langs verschillende horecazaken in Amsterdam gaat. Vorig jaar werden de wandelingen door de gemeente gedoogd, mits de glühwein in flesjes werd verkocht zodat de klanten ze mee naar huis konden nemen. “Maar dit jaar mag de horeca geen alcohol meer verkopen en hebben we als georganiseerde wandelingen ook een evenementenverbod gekregen,” vertelt medeorganisator Henriëtte Alting van Geusau, die de wandelintocht samen met Puk Vorstermans organiseert.

Openluchtfestivals

Vorig jaar stonden in de winter op allerlei plekken in de stad mensen buiten te borrelen. Vooral de Noordermarkt was een hotspot voor borrelende Amsterdammers. Op het eind van de middag leken de Noordermarkt en delen van de Westerstraat en Lindengracht een klein festivalterrein waar corona niet bestond. Om groepsvorming te voorkomen had de gemeente extra toezichthouders ingezet.

De gemeente Amsterdam had als reactie op de grote groepen borrelende jongeren een alcoholverbod ingesteld rondom de Noordermarkt en op verschillende plekken waar het te druk was in De Pijp. De ondernemers in het gebied rondom de Noordermarkt en De Pijp reageerden verbaasd over het alcoholverbod.

In het voorjaar veranderde de parken in openluchtfestivals. De eerste echte lentedagen in combinatie met de schoolvakantie zorgden vorig jaar direct voor overvolle parken waar corona niet leek te bestaan. Hierdoor sloot en ontruimde de gemeente het Vondelpark vanwege de drukte.

Omikronvariant

Volgens Eveline Doornhegge, regiomanager Amsterdam voor Koninklijke Horeca Nederland (KHN), is het verbod op de verkoop van alcohol ook genomen door de zorgen bij de burgemeester door het snel oplopende aantal besmettingen in Amsterdam vanwege spelbreker de omikronvariant.

“We hebben bij de burgemeester uitdrukkelijk gevraagd om een situatie zoals we die van vorig jaar kennen, maar dat kon door de oplopende Amsterdamse cijfers echt niet,” zegt Doornhegge. Volgens de regiomanager zit de deur nog niet helemaal dicht en zou er bij gunstigere besmettingscijfers door Halsema besloten kunnen worden om de verkoop van alcohol toch toe te staan.

De organisatie van de glühweinwandeling begrijpt niet waarom haar wandeling niet door mag gaan en het Amsterdam Light Festival, een wandeling langs verschillende lichtkunstwerken, wel. De woordvoerder van burgemeester Halsema zegt in een reactie dat een inhoudelijk onderscheid maken lastig is. “Wij moeten ons ook houden aan de landelijke maatregelen, dus je moet als regionaal bestuur een keuze maken tussen twee verschillende wandelingen, een met en een zonder alcohol. Er is altijd iemand die ontevreden is.”

Ook einde aan huisfeestjes De nieuwe maatregelen in combinatie met de feestdagen geven ook aanleiding om rekening te houden met een toename van illegale feesten en huisfeestjes, schrijft burgemeester Femke Halsema in een raadsbrief over de aangescherpte coronaregels. Deze huisfeestjes worden beëindigd als er sprake is van overlast of het niet houden aan de coronaregels.