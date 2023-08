Gloriejaren van AV’23; sprintsucces aan het Olympiaplein

Chris Berger winnaar van de 100 meter hardlopen in het Olympisch Stadion. Hij evenaart het wereldrecord. Beeld Stadsarchief Amsterdam / Vereenigde Fotobureaux N.V.

Zondag 26 augustus 1934, de sintelbaan op het Olympiaplein om vier uur op een mooie zomermiddag. Het is tegen de twintig graden, de wind staat noord-noord-oost, voor sprinters de perfecte richting. Op de 100 meter, het koningsnummer van de atletiek, laat Chris Berger de stopwatch stilstaan op 10,3 seconden. Een evenaring van het wereldrecord, vier jaar daarvoor gevestigd door de Canadees Percy Williams. De 23-jarige atleet van Athletische Vereeniging 1923 (AV’23) verkeert in bloedvorm. Niet lang daarna wordt hij in het Mussolini-stadion in Turijn de eerste Europese kampioen op de 100 en 200 meter.

Zoon van marinier

Chris Berger is in 1911 geboren als zoon van een marinier en woont in zijn jonge jaren in Den Helder. In Amsterdam volgt hij de driejarige hbs en een elektrotechnische opleiding; in de jaren dertig verzorgt hij telefoonaansluitingen voor de PTT. Als voetballer bij DWS valt Berger op door zijn snelheid. Hij besluit verder te gaan in de atletiek, bij het dan toonaangevende AV’23. Thuisbaan is de piste van het Olympiaplein, waar de club sneller dan concurrenten als AAC, Blauw-Wit en AVAC een eigen houten clubhuis weet neer te zetten, voorzien van kleedkamers, douchegelegenheid en een bestuurskamer.

In juni 1930 loopt Chris Berger als 18-jarige scholier op het Olympiaplein de 200 meter in 21,1 seconden, 0,9 seconde sneller dan het nationaal record. Een sensationele tijd die pas in 1965 zou worden verbeterd. Maar Berger is niet de enige Nederlander die verschrikkelijk hard kan lopen. Met zijn clubgenoot Wil van Beveren en de Rijswijker Tinus Osendarp is er zelfs sprake van een heuse Hollandse sprintschool.

Vlak voor de Olympische Spelen van 1936 staan die drie in de top tien van de wereldranglijst op de 100 meter. AV’23 is met vier sporters aanwezig op de ‘Hitlerspelen’ in Berlijn. Ook chef d’équipe Ad Strengholt, technisch leider Jo Moerman en zelfs de masseur komen uit de gelederen van de club. Maar tijdens de Spelen speelt Berger slechts een bijrol; op de individuele nummers haalt hij de finales niet. Osendarp, vijf jaar jonger dan Berger en Van Beveren, verovert brons op de 100 en 200 meter. Hij is na Tjeerd Boersma, Berger en Van Beveren de laatste man in de estafette van 4x100 meter, maar enige tientallen meters voor de streep laat hij het stokje vallen. De ploeg wordt gediskwalificeerd.

Wil van Beveren zorgt in Berlijn uiteindelijk voor de beste olympische prestatie van AV’23. In de finale van de 200 meter eindigt hij als zesde. Geen enkele atleet van AV’23 zou daarna nog dichter bij een olympische medaille komen. Gefrustreerd stapt Berger over naar AAC. Osendarp wordt gevierd als een held. In de Tweede Wereldoorlog wordt hij echter lid van de NSB en gaat bij de Germaanse SS. Bij wedstrijden wordt hij uitgejoeld. Na de bevrijding krijgt hij twaalf jaar gevangenis.

Hoofdopzichter

Chris Berger stopt in 1943 met atletiek. Hij wordt na de bevrijding hoofdopzichter van het Olympisch Stadion. Zijn gezin vestigt zich in het portiershuisje en dochter Elles wordt op 16-jarige leeftijd speaker in het stadion. Vanwege haar heldere stem en haar keurige dictie komt ze via Bob Spaak terecht bij de VARA, waar ze omroepster en een bekende televisiepersoonlijkheid zal worden.

Haar vader overlijdt in 1965, 54 jaar oud. Bij zijn dood laten oud-atleten weten dat Berger in de omgang niet de makkelijkste was. ‘Eén en al concentratie, die hem voor zijn omgeving ongenietbaar maakte,’ herinnerde Wil van Beveren zich. ‘Hij was hard als een spijker en eiste dat ook van anderen.’

Het lidmaatschap van AV’23 is dan opengesteld voor vrouwen en meisjes. Als sportvereniging Amstel haar atletiekafdeling opheft, melden de vrouwelijke leden zich collectief aan bij AV’23, inclusief trainster Nettie Witziers-Timmer, estafetteloopster uit het gouden kwartet van Fanny Blankers-Koen. De leidende positie van AV’23 in Amsterdam is dan overgenomen door AAC.

De laatste AV’23'er op de Olympische Spelen is Bram Wassenaar die zich in 1972 plaatst voor de 1500 meter. Na de terroristische aanslag tijdens de Spelen, waarbij elf Israëlische sporters en coaches om het leven komen, besluit hij zonder te hebben gelopen naar huis terug te keren.

Na de gedwongen verhuizing van het Olympiaplein naar de Watergraafsmeer belandde de verenging in een neerwaartse spiraal. Met als dieptepunt de huisvesting op een provisorisch 300-meter meterbaantje. Pas sinds de eeuwwisseling heeft AV’23 aan de Radioweg op sportpark Voorland de beschikking over een goed geoutilleerde 400-meterkunststofbaan, vernoemd naar Chris Berger.

Ledenstop

Op deze nieuwe locatie heeft AV’23 de wind mee. De club trekt veel pupillen uit de jonge wijk IJburg, uit Weesp en de buurgemeente Diemen en heeft nu 720 leden. Na de voor Nederland succesvolle Spelen van 2021 moet er zelfs een ledenstop worden ingevoerd.

Uit de stroom jonge leden heeft zich weer een sprinter losgemaakt. Net als Chris Berger is Elvis Afrifa begonnen als voetballer. Zijn ouders komen uit Ghana, hij is de middelste van vijf broers, student informatiekunde. Op 11 september 2022 loopt hij de 100 meter sprint in 10,22 seconden. Bergers record is na 88 jaar eindelijk uit de boeken.