Glennis Grace veroordeeld tot 200 uur taakstraf voor geweld in Amsterdamse supermarkt

Dat is minder dan wat het Openbaar Ministerie twee weken terug eiste: daar hoorde ook nog een maand voorwaardelijke celstraf bij. Dat vindt de rechtbank niet passend, vanwege de verstrekkende gevolgen die de zaak voor Glennis Grace heeft gehad. Zo raakte ze door alle commotie al haar werk kwijt. Bovendien heeft ze een blanco strafblad.

Voor mishandeling en bedreiging van de medewerkers is de zangeres vrijgesproken, omdat de rechtbank het bewijs hiervoor te mager vindt.

Mores leren

Wel rekenen de rechters het haar zwaar aan dat ze een groepje heeft opgetrommeld om de supermarktmedewerkers ‘mores te leren’, zoals ze naar haar ex-vriend appte. “De opmerking ‘poten thuis, dus er gaan kopen rollen’ is niet voor meerderlei uitleg vatbaar.” Haar bijdrage aan de vechtpartij noemt de rechtbank substantieel. “Na een paar seconden werd ze gewelddadig en is ze iemand te lijf gegaan, terwijl de ander werd mishandeld.”

De rechtbank veroordeelde haar 27-jarige ex-vriend Dion K. eveneens tot 200 uur taakstraf, voor openlijke geweldpleging en mishandeling. Een 20-jarige Amsterdammer die ook terechtstond werd ook veroordeeld tot 200 uur taakstraf, een 51-jarige man kreeg 50 uur taakstraf. Een 21-jarige man (die ontkende überhaupt aanwezig te zijn geweest, maar volgens de rechtbank wel degelijk bij de groep in de supermarkt hoorde) moet 100 uur taakstraf uitvoeren, en daar bovenop 120 uur die nog stonden voor een vorig feit.

Geweldsuitbarsting in vier minuten

Volgens de rechtbank vond er die avond in januari in slechts vier minuten tijd een geweldsuitbarsting plaats in de supermarkt. Glenda Batta, zoals Glennis Grace eigenlijk heet, ging ‘verhaal halen’ nadat haar zoon eerder die avond hardhandig de winkel uitgeduwd zou zijn, nadat hij bij de uitgang een elektrische sigaret zou hebben gerookt.

Uit camerabeelden bleek iets heel anders: de jongen liep al rokend de zaak door, probeerde nadat hij werd gevraagd te vertrekken vijf keer opnieuw de winkel in te komen, gooide met een winkelmandje en schreeuwde tegen medewerkers dat ze ‘allemaal twee kogels door hun kop’ zouden krijgen.

Zo’n anderhalf uur later stond er een groep van zeven mensen voor de Jumbo, onder wie Glennis Grace, die zonder nader overleg via twee ingangen de winkel inliepen. “Van enige serieuze poging tot communicatie over wat er eerder op de avond gebeurde, lijkt geen sprake,” zei de rechter. “Als ze was gekomen op te praten, dan zou ze haar zoon erbij betrekken. Maar hij ging de winkel doorzoeken, en zij werd na een paar seconden gewelddadig.”

Er werd vrijwel meteen geduwd, gesjord en een knietje uitgedeeld. Een medewerker werd door Dion K. hardhandig aan zijn hoofd het kantoortje uitgesleurd en door meerdere mensen geslagen. Daarna ontstond een wilde achtervolging waarbij de groep mannen met capuchons en petjes op de medewerkers achterna rende en fikse klappen en schoppen uitdeelde. Eén medewerker kreeg zelfs een ‘flying kick’ van Dion K. en kreeg klappen terwijl K. op zijn borst zat.

Hersenschudding

“Van de zijde van de Jumbo-medewerkers is ondertussen geen sprake geweest van enige vorm van agressie,” zei de rechter. En dat terwijl het personeel wel flink toegetakeld bleek. Het drietal liep talloze blauwe plekken, zwellingen en schaafwonden aan lijf en gezicht op. Eén medewerker kon vijf weken niet werken vanwege een hersenschudding.

Ook hadden ze veel last van de enorme media-aandacht en voelden ze zich lange tijd onveilig op hun werk. Toch krijgen ze niet de 5000 euro schadevergoeding die ze hadden geëist, omdat de rechter dat onvoldoende onderbouwd vindt.

De zangeres legt zich bij de straf neer, vertelde ze nadat de rechtbank uitspraak had gedaan. “Ik ga niet in hoger beroep, en hoop nog eens met de slachtoffers om tafel te kunnen.”

Bij de geweldpleging was de zoon van Glennis Grace ook aanwezig, net als een vriend van hem. Beiden zijn minderjarig en horen donderdag wat hun straffen zullen zijn.

