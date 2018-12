Glennis Grace: 'Ik hunkerde naar liefde'

Na Run to You ging het los.

"Het dak ging eraf. Heerlijk. Ik realiseerde me dat ik het best wel kan."



Hoezo? U brak toch al door op uw vijftiende?

"Juist daardoor. Het is natuurlijk fijn dat mensen mijn talent roemen, al sinds ik nog een puber was, maar misschien wil ik me daarom elke keer weer extra bewijzen. Er zijn vaak momenten waarop ik het niet geloof. Dat ik denk: kan ik het eigenlijk wel echt goed? Dat gevoel gaat nooit helemaal weg."



Juryleden als Simon Cowell en Mel B. prezen u de hemel in...

"Dat is ook zo en dat koester ik. Tegelijk heb ik de Amerikanen leren kennen en geleerd hoe zij te werk gaan. Dat is niet zo warm als hier, of beter gezegd: ze zijn puur gericht op winnaars. Ik gedij, merkte ik, best goed in dat klimaat. Voor mij hoeft het ook niet elke seconde gezellig te zijn. Mijn motto is: geen gezeik of bullshit, maar gaan. Doe waar je goed in bent en doe dat met overgave."



Ten tijde van de uitzendingen ontstond in Nederland een hype. Hoe vond u dat?

"Ik had me nooit gerealiseerd dat het in Nederland zo zou gaan leven. Wij zijn in dit landje doorgaans lekker nuchter. Maar nu kwam plotseling het Oranjegevoel om de hoek kijken. Gelukkig kreeg ik het niet allemaal mee. Ik was daarvoor te gefocust."



"Toen ik terugkwam, was er echt iets gebeurd. Mensen die ik al lang ken, benaderden me opeens anders. Dat hoefde voor mij ook weer niet. Ik ben dezelfde Glenn uit de Jordaan als altijd."