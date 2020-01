Glazenwasser Hannes (75) redt toerist uit de gracht met zijn ladder

Het komt regelmatig voor in Amsterdam: toeristen die, al dan niet onder invloed, in de gracht vallen. Soms zelfs met de dood als gevolg. De toerist die vrijdagochtend in het water van de Oudezijds Voorburgwal viel had echter geluk, want glazenwasser Hannes der Waart was in de buurt. De 75-jarige ramenlapper twijfelde geen moment en schoot de onfortuinlijke toerist te hulp.

Der Waart hielp de toerist met zijn ladder op het droge - hij zou nooit in het water zijn gesprongen, vertelt hij tegen AT5. “Voor geen goud. Dan verzuip ik en hij ligt boven. Ja me reet, dat doen we niet.”

Wie denkt dat Der Waart lang heeft genoten van zijn heldenrol komt bedrogen uit. Enkele minuten later stond hij alweer de ramen van zijn klanten te lappen. “De politie heeft mijn naam en adres genoteerd, ze bekijken het maar.”