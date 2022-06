Gitarist Red Hot Chili Peppers brengt verrassingsbezoek aan Concerto

Look who came by today… pic.twitter.com/kTQEbRFyZv — Concerto Recordstore (@Concertorecords) 9 juni 2022

De bekende platenzaak in de Utrechtsestraat plaatste donderdagavond een foto op Twitter van Frusciante, die tijd maakt voor een snelle fotosessie met een medewerker van Concerto.

In 2019, na bijna tien jaar afwezigheid, maakte Frusciante zijn rentree bij de band die bekend is dankzij wereldhits als Under the Bridge en Californication. De reden voor het bezoek van de bekende gitarist aan Amsterdam ligt voor de hand. Vrijdagavond treedt de band uit Californië op in het Nijmeegse Goffertpark - dit is hun enige optreden in ons land van hun huidige tour.

Fans die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen of die donderdagmiddag niet in de Utrechtsestraat waren, hoeven niet te treuren: de band is op 3 juli de afsluitende headliner op Rock Werchter in België.