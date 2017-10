Giovanni Rijkaard wint vierde profpartij in Carré

De Georgiër werd uitgeteld na een lichaamsstoot. Het was de eerste nederlaag van Zedgenidze in vier partijen.



Rijkaard had het in de eerste ronden moeilijk met de fysiek sterke Georgiër, maar kreeg gaandeweg de partij meer controle. Hij bewaarde het overzicht en kwam goed door met z'n leverstoten. Rijkaard staat na vier profpartijen op drie zeges en één nederlaag.



"Het was geweldig om in Carré te boksen," aldus Rijkaard. "Ik ben geboren en getogen Amsterdammer. Volgend jaar wil ik hier weer staan."



De Amsterdammer trainde in Las Vegas en wilde ook daar wedstrijden boksen, maar dat is niet van de grond gekomen.