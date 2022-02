Gijzeling na gewapende overval op Apple Store op Leidseplein, grote politiemacht op de been

De gijzeling volgde op een gewapende overval door (vermoedelijk) twee mannen met bivakmutsen.

Een ooggetuige meldt dat er rond 18.00 uur twee mannen de Apple Store uitliepen. Toen zij de politie zagen, greep een van hen onder bedreiging van een vuurwapen de gijzelaar. Het is onbekend of het om een werknemer of klant gaat. Meerdere getuigen melden dat er is geschoten.

De politie bevestigt dat iemand zich met een vuurwapen in of bij de betreffende Apple-winkel bevindt. Ook zitten er medewerkers vast bovenin het pand, bevestigen meerdere bronnen. Omwonenden en bezoekers van cafés rond het Leidseplein wordt met klem verzocht binnen te blijven.

Een grote politiemacht is inmiddels op de been. Er blijven leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) arriveren, in gepantserde auto’s met gillende sirenes, onder meer via de Overtoom.

Ook de Koninklijke Marechaussee is aanwezig. Een groot gebied rond het Leidseplein is afgezet, grofweg van de Overtoom tot aan het Vondelpark. De binnenstad is vanaf het Rijksmuseum afgegrendeld voor alle verkeer.

De Balie geëvacueerd

Zo’n zeventig bezoekers van De Balie, vlak naast de Apple Store, mochten het pand op instructie van de politie enige tijd niet verlaten, omdat er sprake was van schietgevaar, vertelt floormanager Dylan.

Rond half 7 is de groep geëvacueerd door de politie, vertelt een van de bezoekers. “Opeens stond er een schreeuwende agent voor het raam, via het Max Euweplein zijn we naar het Museumplein gebracht. Het lijkt net een videogame met alle gewapende agenten buiten.”

