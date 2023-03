Gijzeling jongen (15) houdt verband met woningoverval Amsterdam-Zuid

De ontvoering van de 15-jarige jongen uit Zuid houdt mogelijk verband met een eerdere woningoverval aan het Minervaplein, waar de tiener in kwestie ook aanwezig was. Beeld Politie Amsterdam

Bewoners van de Tweede Jan Steenstraat hoorden dinsdagochtend 10 januari om 8.40 uur een hoop geschreeuw. Op straat werd een buurjongen door meerdere mensen in een wit busje geduwd.

Toen het busje de straat uit reed, wisten enkele alerte buurtbewoners het kenteken te noteren. Mede hierdoor kon de gealarmeerde politie het busje betrekkelijk snel traceren. Op de A27 ter hoogte van Bilthoven werd het busje klemgereden. De politie loste waarschuwingsschoten.

In de laadruimte van de bus troffen de agenten twee gijzelnemers en de tiener aan. Hij bleek te zijn geboeid, maar was verder ongedeerd. Drie mensen werden aangehouden.

Onder hen MMA-vechter Victor K. (29) uit Almere, zo meldt website Nu.nl. K. was al eerder verdachte in geruchtmakende strafzaken. Zo werd hij verdacht van betrokkenheid bij de moord op de in 2017 doodgemartelde Esther Paul uit Almere. Justitie staakte destijds zijn vervolging wegens gebrek aan bewijs. Vorig jaar werd hij, na het overlijden van Ajaxspeler Jody Lukoki, verhoord op verdenking van de mishandeling van de voetballer. Van enig verband tussen het overlijden van Lukoki en de mishandeling bleek geen sprake.

Volgens K’s advocaat Vincent Poelmeijer verkeerde zijn cliënt in de veronderstelling dat hij mensen op ging halen om wiet te knippen. Van wie de opdracht kwam, wil zijn cliënt niet zeggen. De locatie waar ze heen gebracht moesten worden, was hem onbekend. “Mijn cliënt hoorde mensen in de achterbak,” aldus Poelmeijer. “Maar dat er iemand gegijzeld werd, wist hij niet."

Naast hem werden nog Edward N. (36) uit Weesp en Diego S. (35) uit Amsterdam aangehouden.

Niet willekeurig

Door het politie-ingrijpen kwam voor de jongen betrekkelijk vlug een einde aan een hachelijke ochtend. Maar de vraag die bleef staan: waarom was een tiener het doelwit van een ontvoering die alle kenmerken had van een kidnap binnen het criminele milieu?

Ook in de buurt vroeg men zich dat af. Draaide het om een familiekwestie? Had het soms iets te maken met de scooter van het zusje van de jongen? Die was anderhalf jaar terug uitgebrand voor de deur. Anderen wisten te vertellen dat de e-bike van het ontvoeringsslachtoffer niet al te lang geleden gestolen was.

Anderhalve maand na de ontvoering maakte de politie bekend dat de kidnap niet willekeurig was en dat het jonge slachtoffer een gepland doelwit van de ontvoerders moest zijn geweest. “Hij is niet zomaar van straat geplukt,” stelde een woordvoerder van de Amsterdamse politie in het tv-programma Opsporing verzocht. De woordvoerder sprak over ‘een conflict dat zo is geëscaleerd dat het voor een aantal mensen reden was om de jongen te ontvoeren.”

Grote hoeveelheid cash

Het conflict waar de politiewoordvoerder op doelde, vindt zijn oorsprong in gebeurtenissen van ruim drie weken daarvoor.

Op zondagavond 20 december zaten vier tieners te chillen in een appartement aan het Minervaplein. Omstreeks kwart voor tien ’s avonds veranderde de avond in een nachtmerrie toen plotseling twee overvallers in de woning stonden. Ze hadden een vuurwapen bij zich en bedreigden de pubers.

Ook werden er klappen uitgedeeld. De vier mochten de woning niet verlaten. Nadat de overvallers een aantal zaken hadden gestolen, ging het tweetal er na drie kwartier vandoor. De tieners alarmeerden de politie. In het bericht dat de politie over de woningoverval verspreidde, werden de gebeurtenissen betiteld als ‘heftig’.

De woning aan het Minervaplein lijkt niet toevallig het doelwit te zijn geweest van de overvallers. Volgens ingewijden is tijdens de woningoverval een grote hoeveelheid contant geld buitgemaakt. Het zou gaan om enkele tonnen, mogelijk afkomstig van de handel in drugs.

Verdacht gedrag

Een van de tieners die tijdens de woningoverval aan het Minervaplein aanwezig was, was de jongen uit De Pijp. Na de overval hoorde de vrouw des huizes van het overvallen huis dat hij ineens over veel geld zou hebben beschikt. Mede daardoor verdacht ze hem ervan betrokken te zijn geweest bij de woningoverval in haar appartement. Volgens haar had de jongen de overvallers laten weten dat er veel geld in de woning lag.

Om de dieven onder druk te zetten het geld terug te geven, zou zij hebben besloten de jongen te laten ontvoeren. Daartoe zou ze niet alleen de hulp hebben ingeroepen van de drie mannen die bij de auto door de politie werden opgepakt, maar ook van een aantal anderen. Op camerabeelden die rondom het tijdstip van de ontvoering gemaakt zijn in de Tweede Jan Steenstraat, waren nog twee andere mannen en een vrouw te zien die zich verdacht gedroegen.

Afgelopen woensdag hield de politie een man (41) en drie vrouwen van 28, 32 en 35 jaar uit Amsterdam aan.

De vermoede opdrachtgeefster zat daar niet bij. Nadat de kidnap door de politie was beëindigd, ontstond de nodige stress. Niet alleen door de aanhoudingen, maar ook door het verhaal dat het slachtoffer uit Amsterdam familie zou zijn van een beruchte crimineel uit Utrecht. Uit angst voor mogelijke wraakacties en om de politie te ontlopen, zou de vrouw in kwestie inmiddels de wijk hebben genomen naar het buitenland.

De politie heeft momenteel alle scenario’s in onderzoek.

Beluister ook de Parool Misdaadpodcast: