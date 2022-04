Gijzelaar Apple Store en dapper viertal ontvangen heldenspeld

Beeld ANP

Burgemeester Halsema ontving de vijf in haar werkkamer in de ambtswoning. Op Instagram laat ze zich lovend uit over het vijftal, met name de gijzelaar. “In een split second heeft hij de beslissing genomen om te ontsnappen, met gevaar voor eigen leven,” schrijft de Amsterdamse burgemeester. “Zijn heldendaad is ongelofelijk moedig, ook al ziet hij zichzelf niet als held.”

Ze bedankt namens alle Amsterdammers de vijf voor hun ‘moed en daadkracht’.

Gijzeling Apple Store

Ruim een maand geleden liep op dinsdag 22 februari rond 17.30 uur een man in camouflagepak de Apple Store op het Leidseplein binnen met een handvuurwapen en semiautomatisch wapen. Hij loste schoten en gijzelde een klant. Die werd urenlang onder schot gehouden. Ondertussen maakte de gijzelnemer zijn eisen duidelijk aan de politie: hij wilde 200 miljoen aan cryptomunten.

Vier anderen die in de winkel aanwezig waren, verstopten zich in een kast. Ondanks hun benarde positie wisten ze waardevolle informatie door te geven aan de politie.

Toen rond 22.45 uur op verzoek van de gijzelnemer water bij de deur werd gezet, greep de gijzelaar zijn kans. Hij zette het op een lopen en sprintte weg richting de Leidsestraat. De gijzelnemer rende achter zijn slachtoffer aan, maar kwam niet ver. Een auto van de Dienst Speciale Interventies reed hem aan en hij belandde op de trambaan, bewegingsloos. Zo kwam er een einde aan de nachtmerrie.

De gijzelaar en de vier anderen hebben allen aangegeven graag anoniem te blijven.