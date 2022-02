Gijzelaar Apple Store bijgestaan in verwerking gijzeling, vraagt beelden te verwijderen

Een bus van de gemeente Amsterdam voor slachtofferhulp bij de Apple Store op het Leidseplein, een dag na de gijzeling. Beeld ANP

De Bulgaarse man die dinsdagavond gegijzeld werd in de Apple Store niet zal meewerken aan interviews of andere mediaverzoeken. Om ‘deze afschuwelijke gebeurtenis’ te verwerken, vraagt hij ‘absolute rust en privacy’, zo staat in de verklaring die door Namens de Familie is verspreid. Namens de Familie, dat onderdeel is van Slachtofferhulp Nederland, staat de man de komende periode bij.

De 44-jarige man werd dinsdagavond urenlang vastgehouden en onder schot gehouden door Amsterdammer Abdel Rahman Akkad. Tijdens contacten met een onderhandelaar van de politie eist hij onder meer 200 miljoen aan cryptovaluta en vrije aftocht.

Omstreeks half elf ’s avonds vroeg Akkad om water. Toen dat via een robot voor de deur werd bezorgd, kreeg de gegijzelde de opdracht het water te pakken, maar nam deze de benen. Akkad rende hem achterna, waarna een lid van een arrestatieteam vol gas gaf en hem hard aanreed. Woensdag overleed de gijzelnemer aan zijn verwondingen.

De ontsnapte gijzelaar werd daarna in veiligheid gebracht. In de verklaring roept hij op om beeldmateriaal van de gijzeling van sociale media te verwijderen.