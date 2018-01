Gijs van Hall in 1967: 'Ik laat me niet als keukenmeid wegsturen'

Op 'Openbaarheidsdag' kwamen de paperassen uit de met zijn eigen zegelring afgesloten dossiermap

Ook pikant: in een telefoongesprek tastte de minister zelf bij Enschedé af of in een nog niet gereedgekomen tweede tussenrapport meer diskwalificaties van Van Hall te vinden zullen zijn.



Over het eerste deel zei justitieminister Carel Polak in dat telefoongesprek, volgens een verslag van Enschedé: "Het is niet zo dat je Van Hall hierop kan ontslaan."



Opmerkelijke passages

En zo waren er meer opmerkelijke passages in de privécorrespondentie die Enschedé in 1988 voor dertig jaar liet verzegelen - op 'Openbaarheidsdag' kwamen de paperassen dinsdag uit de met zijn eigen zegelring afgesloten dossiermap.



In hetzelfde gesprek met de minister belooft Enschede ook 'gegevens over Van Hall's handelen m.b.t. de bepaling van de plaats van het huwelijk.' Enschedé: 'Ik meen dat dit deel van het rapport de positie van Van Hall beslist niet versterkt.'



Trouwen in Amsterdam

Uit de gespreksverslagen blijkt verder dat Van Hall zich heeft beroepen op gesprekken met koningin Juliana over het huwelijk van haar dochter.



Pas in de jaren negentig werd via NRC Handelsblad bekend dat het zelfs voor Beatrix niet zo nodig hoefde, trouwen in het roerige Amsterdam.



De stad liet de eer ook liever aan een andere plek, bleek dus later. Maar de regering drukte door: Amsterdam moest het worden. Maar helaas voor Van Hall: contacten met het paleis vielen buiten de onderzoeksopdracht van Enschedé. 'Soestdijk blijft geheel buiten onze besprekingen.'



