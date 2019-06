Gigantische rij voor RAI vanwege meningokokkenprik

Voor de RAI staat donderdag een meterslange rij met tieners. Beeld Raounak Khaddari

“No facking way, is dat de rij,” zegt Vivien Egan (15) als ze de meterslange rij bij de RAI Amsterdam ziet. Ze is samen met drie vriendinnen rechtstreeks vanuit hun sportdag erheen gefietst. “Ik weet niet of ik nog wel ga hoor.”

Toch zetten de vier tieners hun fietsen op slot en sluiten aan bij de rij die tientallen meters lang is. De wachttijd? Zeker drie kwartier. “Vooral voor kinderen die bang zijn is het naar,” zegt de 15-jarige Minnie Madimir. “Maar dat ben ik niet. En ik wil deze prik graag. Kijk, bij baarmoederhalskanker kan je nog gered worden. Daar zijn medicijnen voor. Bij meningokokken sterf je een snelle dood. Dat wil ik niet.”

De GGD heeft alles uit de kast getrokken om de jongeren te vermaken. Er zijn kickbokslessen op het terrein, een BMX’er voert stunts uit, er is muziek en voor de liefhebbers is er ook koffiekar die tot grote teleurstelling van de wachtenden geen ijskoffie of ijs verkoopt. “Het lijkt wel een concert,” zegt Madimir.

Hele dag welkom

Ondanks de voorbereidingen had de GGD geen rekening gehouden met zo’n grote opkomst. “Wij vragen ons ook af hoe dit kan,” zegt de woordvoerder van de GGD. “Dit hadden we niet zien aankomen.” Bij de Amsterdamse 14- tot 18-jarigen die zijn opgeroepen stond een tijdslot in hun brief vermeld. “Om de opkomst zo hoog mogelijk te krijgen, hebben we ook gezegd dat de tieners de hele dag welkom zijn.” En de jongeren die in april niet zijn geweest om zich te laten inenten tegen meningokokken, zijn ook opgeroepen. “Het is de hele dag al druk. In april konden we alleen maar hopen op zulke rijen.”

Toch wil de woordvoerder niet te vroeg juichen. “We kunnen pas tevreden zijn als we de definitieve opkomstcijfers hebben.”