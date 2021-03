Gigantische muurschildering op Leidseplein filtert luchtvervuiling

De muurschildering trekt bekijks: “Kijk nou hoe prachtig!” Beeld Nina Schollaardt

Op een pand van woningcorporatie De Alliantie aan het Kleine-Gartmanplantsoen, schuin tegenover poppodium Paradiso, is sinds woensdag een enorm kunstwerk te zien. De muurschildering is gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Judith de Leeuw. Zij voltooide het 15 meter hoge kunstwerk in minder dan twee weken tijd.

Wervelwind van bureaucratie

De Leeuw schilderde een Surinaamse ballerina die danst in een wervelwind van administratieve papieren van de gemeente Amsterdam. Met de muurschildering probeert ze thema’s als saamhorigheid, klassenongelijkheid en bureaucratie te benadrukken. Vandaar ook de titel: Diversity in bureaucracy.

Het kunstproject heeft een sociaal-maatschappelijke boodschap. Volgens De Leeuw gaan veel problemen in Nederland over regelgeving, bureaucratie en verborgen racisme – zoals onder meer de toeslagenaffaire liet zien.

“Ik kwam dit jaar bij een ander muurschilderproject helemaal vast te zitten in de regelgeving rondom een subsidieaanvraag. Black Lives Matter gebeurde en ik zag de documentaire Klassen, over (on)gelijke kansen in het onderwijs.” Hierdoor werd De Leeuw steeds oplettender over de ongelijkheid in Nederland, en zo ontstond het idee voor deze muurschildering.

‘Iedere dag van genieten’

Wanneer je langs het Kleine-Gartmanplantsoen loopt, is de torenhoge muurschildering niet te missen. Voorbijgangers nemen hier en daar een foto van het project. “Kijk nou hoe prachtig!”

Bewoner Michal Mahdoun (62) is vanuit haar woning naar beneden gelopen om bij de onthulling aanwezig te zijn. Ze vindt het ‘geweldig’ dat er op de muur van haar woning is geschilderd. “Het ontroert me zelfs een beetje, omdat ik al jarenlang gek ben op muurschilderingen. Als ik in het buitenland ben, ga ik altijd op zoek naar dit soort kunstwerken. Nu kan ik er iedere dag van genieten.”

Hoewel de schildering al van meters afstand te zien is, wordt het toch nog onthuld met een rood-zwart lintje. Ook wethouder Touria Meliani van GroenLinks is aanwezig. “Door het kunstwerk gaat het gebouw leven, ontstaat er een ‘pleingevoel,” vindt Meliani. ‘Wat mij betreft moeten er meer van dit soort kunstwerken komen. Als ik zo om me heen kijk, lijkt het erop dat de mensen het geweldig vinden.”

Judith de Leeuw (midden) bij de onthulling. "Dit kunstwerk blijft en gaat voorlopig ook niet weg." Beeld Nina Schollaardt

Duurzame verf

De Leeuw maakte de muurschildering met duurzame Airlite-verf. Dat is een verf die, onder invloed van licht, de lucht zuivert van schadelijke stoffen.

Duurzaamheid is voor de kunstenares een belangrijk aspect van haar werk. “Dit is een van de eerste muurschilderingen in Nederland gemaakt met deze bijzondere verf. Met deze muur compenseren we de uitstoot van vijftien auto’s per dag en dat tien jaar lang. Wanneer zonlicht op de verf schijnt, treedt een chemische reactie op. De meest vervuilende stoffen worden geneutraliseerd en getransformeerd tot onschadelijke zouten, die door de regen kunnen worden weggespoeld. Als ik kunst kan maken en daarmee ook nog de lucht kan zuiveren, dan kan ik daar alleen maar heel blij mee zijn.”

Dankbaar kijkend naar het gigantische kunstwerk, vertelt De Leeuw dat het onwerkelijk voelt om haar werk zo groot in haar eigen stad te zien. “Het klinkt wat gek, maar de muur voelt een beetje als een grafsteen. Ik kan morgen bij wijze van spreken verhuizen naar het buitenland, maar dit kunstwerk blijft en gaat voorlopig ook niet weg.”