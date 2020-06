Gigantische konijnen moeten Havengebied minder saai maken

Het beeld van het Delfts blauwe kussende stelletje aan de Nieuwe Hemweg krijgt vanaf volgende week gezelschap van drie reusachtige konijnen. Het gaat om drie beelden van een liggend, een zittend en een staand konijn. Het laatste is bijna 6 meter hoog.

De zogenoemde Berm Bunnies maken onderdeel uit van een project om het Havengebied aantrekkelijk te maken. “De beelden komen langs de snelfietsroute tussen Amsterdam en Zaanstad,” vertelt Sandra Hueber van Bright Up, dat het stimuleren van fietsgebruik als doel heeft. “Het is een industrieel gebied dat door fietsers als tamelijk saai wordt ervaren.”

De beelden zijn gemaakt van polyester, gevuld met schuim en verzwaard met beton. Het ontwerp is van ruimtelijk vormgever Saske van der Eerden. De drie konijnen worden volgende week maandag met speciaal vervoer naar hun plek gebracht.

Hueber was eerder verantwoordelijk voor Kissing Couple XXXL, het kussende paar in Delfts blauw dat langs het Noordzeekanaal staat ter hoogte van de Hempont. De konijnen komen een stuk verderop in de berm te staan.

Eerst een kussend paartje, nu drie konijnen: de Nieuwe Hemweg ontwikkelt zich tot een langgerekte ode aan de voortplanting. Hueber: “Nee, dat staat er helemaal los van. We wilden iets doen met de sappige groene berm. Zo kwamen we op de konijnen, in alle onschuld.”

Het kussende stelletje langs het Noordzeekanaal. Beeld ANP