Gigantische bruidstaart bij viering 20 jaar huwelijksgelijkheid

Beeld ANP

Op de steiger van Zwanenburgwal heeft burgemeester Femke Halsema vanmorgen het startsein gegeven voor de tocht. In de verte is de roze boot met twintig kaarsjes een echte eyecatcher. Buurtbewoners kijken door de ramen hun ogen uit.

Vincent (34) en Marvin (37) zijn dit jaar op Valentijnsdag vier jaar getrouwd. Ze varen vandaag de hele dag in trouwkleding door de stad. Marvin en Vincent, beiden met een kroontje op hun hoofd, vinden het een ‘eer’ dat ze vandaag op de boot mogen varen. Vincent: “Nooit in mijn wildste dromen gedacht dat ik op deze bijzondere dag hier mocht staan.” Met op de achtergrond de muziek van het nummer It’s Raining Men varen ze zwaaiend weg.

Regenboogketting

Halsema heeft haar burgemeestersketting ingeruild voor een regenboogketting. “Twintig jaar geleden was het een mijlpaal en dit vieren we nog steeds. Daar mogen we trots op zijn.”

Ze wijst naar de twee mannen op de boot. “Ze staan symbool voor de veelkleurigheid van Amsterdam en het belang dat iedereen vrij kan zijn. Maar helaas zijn er nog veel mensen die last hebben van dreigementen. De strijd is wereldwijd, nationaal en in de stad nog niet gestreden. De tolerantie en vanzelfsprekend is soms niet aanwezig. Dat kan niet. Liefde moet nog op veel plekken gelegaliseerd worden, want iedereen mag van elkaar houden.”

De hele dag wordt het jubileum van het roze huwelijk in de stad gevierd. Zo opende burgemeester Halsema vanmorgen de openluchtexpositie ‘Legale liefde - 20 jaar huwelijk voor iedereen’. Hierin vertellen twintig getrouwde regenboogstellen over de betekenis van hun huwelijk. Ook Vincent en Marvin staan op de foto.

Symposium

Door de hele stad hangen regenboogvlaggen. Donderdagavond om 20.00 uur organiseert de gemeente een online symposium ‘20 jaar trouwen voor iedereen: van gelijke rechten naar gelijkwaardigheid’. Sprekers zijn onder anderen antiracisme- en queeractivist Naomie Pieter, oud-burgemeester Job Cohen, lhbtq-activiste Dinah Bons en politicus Boris Dittrich.

Verder kunnen Amsterdammers een regenboogwandeling maken, waarbij je langs twintig belangrijke plekken gaat in de strijd voor acceptatie en gelijke rechten voor de lhbtq-gemeenschap. Plekken zijn onder andere Café Saarein, Club chUrch en het stadhuis, waar Cohen in 2001 de eerste drie homostellen trouwde.

Inmiddels hebben 29 landen het regenbooghuwelijk wettelijk mogelijk gemaakt. Er zijn nog 71 landen waar het strafbaar is om met iemand van hetzelfde geslacht te trouwen.