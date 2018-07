Giftige brandstof wordt gemengd in haven Amsterdam

Omdat deze brandstoffen veel fijnstof en kankerverwekkende uitlaatgassen veroorzaken, botsen ze hier dan meteen op milieunormen.

Volgens de ILT worden diesel en benzine 'scherp geblend', zodat ze binnen de Afrikaanse brandstofnormen blijven en toch zoveel mogelijk bestaan uit goedkope reststromen van olieraffinaderijen en de chemische industrie.



Het gaat om bestanddelen die zonder extra behandeling niet bruikbaar zijn in Europese benzine of diesel. Omdat ze veel fijnstof en kankerverwekkende uitlaatgassen veroorzaken, botsen brandstoffen hier dan meteen op milieunormen. Andere door ILT gevonden risicostoffen zijn slecht voor de motor. ILT spreekt verder van 'wezensvreemde stoffen' en goedkope 'volumevergroters' uit de chemie.



Afval wegmengen

ILT stelde een onderzoek in na een geruchtmakende studie naar het blenden in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen van de Zwitsere pressieorganisatie Public Eye in 2016. Verontwaardigde politici trokken daaruit de conclusie dat rommel of zelfs gevaarlijk afval wordt 'weggemengd', iets dat ook al sinds de jaren negentig wordt gezegd over stookolie voor zeeschepen.



Hiervoor heeft ILT geen aanwijzingen gevonden. Dat verbaast de toezichthouder op zich niets - bewust illegale bijmenging van afval zou natuurlijk buiten de boeken worden gehouden. Bovendien: raffinaderijen en chemiebedrijven zien hun reststromen niet als afval, maar als grondstoffen.



Maar dan moeten ze die reststromen wel netjes registreren en daar ontbreekt het nu aan. Het merendeel van de onderzochte bedrijven voldoet volgens de ILT niet aan de Europese stoffenregelgeving die sinds 2007 geldt. Daardoor is het 'moeilijk, zo niet onmogelijk' om te bepalen wat in de brandstofmengsels zit. Volgens de papieren gaat het bijvoorbeeld soms om raffinaderijbenzine, terwijl er na het blenden een veel langere lijst met bestanddelen moet zijn.



Inhoud lastig te bepalen

De documentatie is ronduit schimmig over de chemische samenstelling en de herkomst van de bestanddelen, concludeert ILT. Het blenden gebeurt bij het laden van de olietankers.