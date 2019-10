Gierzwaluw en vleermuis moeten De Baarsjes van muggenplaag verlossen

Gierzwaluw in volle vlucht. Een volwassen exemplaar kan per dag wel rond de duizend muggen verorberen. Beeld Shutterstock

Al jaren klagen inwoners van De Baarsjes over muggenoverlast. Vooral in de buurt van het Mercatorplein, de Ves­puccistraat en de James Cookstraat zwermen de beesten in groten getale rond. Sommige buurtbewoners zeggen dagelijks wel twintig tot vijftig muggen in huis te hebben. Veel mensen plaatsen horren, stofzuigen voor het slapengaan en steken stekkers met muggengif in het stopcontact, vaak tevergeefs.

Verstoorde biodiversiteit

Aline van de Watering, die op de Vespuccistraat woont, kwam vorig jaar met een creatieve oplossing voor het muggenprobleem. Ze omschrijft het idee zelf als ‘meer vogels, minder muggen’. “Van een stadsecoloog van de gemeente leerde ik dat de stad kampt met een gebrek aan natuurlijke vijanden van de mug, door een verstoorde biodiversiteit.”

Door de vogel- en vleermuizenstand in de stad te verbeteren zou de muggenoverlast kunnen worden teruggedrongen. Van de Watering stuurde haar plan in naar West Begroot, de ideeënbus van stadsdeel West dat jaarlijks 300.000 euro beschikbaar stelt voor de uitvoering van de beste ideeën. Er werd massaal op haar plan gestemd en dus kwam er geld.

Van de Watering richt zich op twee vogelsoorten – de koolmees en de gierzwaluw – en op de vleermuis. “Omdat muggen vooral ’s nachts actief zijn is de vleermuis als nachtdier en insecteneter een goede toevoeging.”

Een aantal maanden geleden werd het eerste deel van het plan al in gang gezet. Buurtbewoners hebben toen honderd nestkastjes voor koolmezen in De Baarsjes geplaatst. Bij notenbar Aladdin konden ze de vogelhuisjes ophalen. Binnen drie uur waren ze alle honderd weg.

Binnenkort wordt in de tuin van de Jeruzalemkerk een zogenoemde vleermuizenpaal geplaatst. De achttien kastjes voor gierzwaluwen zijn de afgelopen week opgehangen in de James Cookstraat en de Torrestraat, met behulp van een hoogwerker.

Opknapbeurt

Toch zou Van de Watering liever zien dat er iets wordt gedaan aan de oorzaak van de overlast. Het in april verschenen onderzoeksrapport van Buro Regen & Water naar de oorzaken van de muggenplaag bood daarvoor nauwelijks aanknopingspunten. “In Noord hebben ze ook enorme muggenoverlast gehad, daar heeft de woningcorporatie voor een heel blok opknapbeurten laten uitvoeren. Dat heeft daar heel erg geholpen. Het onderzoek wijst het niet zo eenduidig uit, maar het kan haast niet anders dan dat de muggenlarven ook hier onder de grond zitten.”

Rekening voor eigenaren

Van de Watering zegt dat de discussie na het verschijnen van het rapport zo goed als verstomd is. Ze acht de kans daarom klein dat er ooit nog werk zal worden gemaakt van het aanpakken van de oorzaak. “Het liefst zou ik zien dat de gemeente een soort tijdelijke VVE in het leven roept, dat ze zelf het onderhoud in gang zetten en de factuur doorsturen naar de eigenaren van de woningen.”

Jeroen van Berkel, dagelijks bestuurder van het stadsdeel, zegt dat dit geen mogelijkheid is. “Die macht hebben we als gemeente helaas niet. We hebben de kennis wel gedeeld met woningbouwcorporaties en als ze iets kunnen doen, gaan ze aan de slag, maar uit het rapport zijn gewoon geen duidelijke oorzaken naar voren gekomen.”

Volgens Van Berkel komt muggenoverlast op meer plekken in de stad voor en hoort het er nu eenmaal bij als je in de buurt van water woont.