Ghanese dominee uit de gratie na homofobe uitspraken

In een uitzending van televisieprogramma Nieuwsuur stelde Koney vorige week dat homoseksualiteit hetzelfde is als criminaliteit.



Het letterlijke citaat: "Als ik mijn zoon mag verbieden drugsdealer te worden, mag ik ook tegen hem zeggen dat hij niet homoseksueel mag worden. Homoseksualiteit en criminaliteit zijn hetzelfde. Het zijn normen en waarden."



De Kandelaar, het kerkverzamel­gebouw waar Koney met zijn Pentecost Revival Church eigenaar van is, gold als zogeheten projectplaats waar de Raad voor de Kinderbescherming jongeren hun taakstraf liet uitvoeren.



Sinds 2013 zijn er zeker 102 jongeren aan het werk gezet, in en rond het gebouw van de gemeente van Koney. De jongeren voerden er allerlei klussen uit.



In de Nieuwsuur-uitzending vertelt Koney trots over de samenwerking en zijn rol als taakstrafcoördinator.



De samenwerking is onlangs gestaakt, vanwege Koneys uitspraken. "We hebben contact opgenomen met de jongeren die daar hun taakstraf uitvoerden. We hebben ze verteld dat we niet langer samenwerken met deze locatie en dat ze worden overgeplaatst," zegt woordvoerder Richard Bakker. "We willen hiermee een duidelijk signaal geven dat in onze samenleving geen discriminatie past."



Leidende positie

De claim van Koney dat hij taakstrafcoördinator is, klopt volgens Bakker niet.



"Hij had geen direct contact met de jongeren. De reden dat we toch stoppen met de samenwerking is dat hij een leidende positie heeft binnen De Kandelaar. Wij hebben een verantwoordelijke rol. Het kan niet zo zijn dat een jongere die worstelt met zijn of haar geaardheid daar terechtkomt. Geen enkele jongere, trouwens."