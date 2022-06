Ggz-instelling PsyQ Amsterdam sluit per 1 augustus definitief haar deuren

Beeld ANP / ANP XTRA

De sluiting geldt ook voor het Amsterdamse i-Psy, dat gespecialiseerd is in interculturele problematiek.

In een verklaring zegt PsyQ ernaar te streven om de behandeling van cliënten nog af te ronden. Voor wie dat niet mogelijk is en voor cliënten op de wachtlijst wordt een alternatieve zorgaanbieder gezocht. Er zijn momenteel bijna negenhonderd Amsterdammers met psychische klachten in behandeling, van wie zo’n tweehonderd mensen hun behandeling elders moeten vervolgen. Dat meldde een woordvoerder van Parnassia Groep, de koepelorganisatie waaronder PsyQ in Amsterdam valt, in mei.

PsyQ lijdt zowel landelijk als in Amsterdam al jaren verliezen. In 2020 leed PsyQ in Amsterdam 2,8 miljoen euro verlies, in 2019 ging het om 1,4 miljoen. Landelijk ging het om respectievelijk 4 en 8 miljoen euro. De vestiging in Amsterdam presteert financieel structureel slechter dan andere locaties, onder meer vanwege een hoog ziekteverzuim, een lage productiviteit van de behandelaren en langdurige behandeltrajecten, aldus de leiding.

Wachtlijsten

Voor de tweehonderd mensen die hun behandeling elders moeten vervolgen ligt de verantwoordelijkheid bij Parnassia Groep, maar ook bij zorgverzekeraars. Vanwege de al eerder voorgenomen sluiting is de wachtlijst van PsyQ relatief kort: er staan ‘slechts’ 46 mensen op.

De wachttijd voor Amsterdammers met psychische klachten is in het algemeen echter lang. Bij Terra Mental Health – gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond – is dat bijvoorbeeld vijftien maanden. Nu PsyQ wegvalt, kan een budgetverhoging bij andere Amsterdamse zorgverleners accenten verschuiven, maar het grote probleem wordt er niet mee verholpen: er zijn te weinig psychologen en psychiaters in verhouding tot het aantal mensen met psychische problemen.