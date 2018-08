GGD: Vaccinatiegraad Amsterdam nog hoog genoeg

Infectieziekten komen en gaan, ook in de media. Er is nu veel aandacht voor de mazelen vanwege uitbraken in andere Europese landen. Maar in Amsterdam zijn de mazelen geen groot probleem, zegt Astrid Nielen van de Amsterdamse GGD.



"In Amsterdam hadden we in 2017 zeven gevallen. Een deel van hen had de ziekte in het buitenland opgelopen. Het aantal gevallen van kinkhoest daarentegen liep vorig jaar in de honderden. Daar lees ik dan weer weinig over."