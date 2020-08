GGD trekt aan de bel, publiceert coronacijfers per stadsdeel

De GGD Amsterdam maakt zich zorgen over het toenemende aantal besmettingen in de stad en gaat daarom wekelijks het aantal besmettingen per stadsdeel melden. Vooral in Nieuw-West en West neemt het aantal coronapatiënten toe.

Sinds eind juli loopt het aantal besmettingen fors op in Amsterdam, met op 6 augustus een record van 160 nieuwe positieve coronatesten. Net als in andere steden zijn er in Amsterdam verschillen te zien in het aantal besmettingen per stadsdeel en de randgemeenten, meldt de GGD.

Deze cijfers zijn volgens de Veiligheids Regio Amsterdam Amstelland belangrijk om de maatregelen per regio en stadsdeel aan te scherpen.

Het aantal besmettingen in Amsterdam loopt op van 4,5 per 10.000 inwoners in week 31 (27 juli-2 augustus) naar 8,1 in week 32 (2-9 augustus). De GGD ziet dat het absolute aantal besmettingen in week 32 het hoogste is in de stadsdelen Nieuw-West (158) en West (134). Als gekeken wordt naar het aantal besmettingen in week 32 per 10.000 inwoners scoort stadsdeel Centrum het hoogst.

Ook het aantal afgenomen testen baart de GGD zorgen. Het aantal coronatesten in de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West blijft achter.

Jongeren

De GGD ziet de meeste besmettingen op dit moment in de groep jongeren in de leeftijd van 13 tot 30 jaar. Voor zover bekend lijken de meeste besmettingen binnenshuis plaats te vinden. De meeste clusters (drie besmettingen of meer met dezelfde bron) worden gevonden bij privéfeesten, zoals bruiloften en andere familiefeesten, bij illegale feesten, onder studenten en in de horeca.

Naast de reguliere maatregelen bij clusters intensiveert de GGD de communicatie met speciale doelgroepen, waaronder inwoners met een migratie-achtergrond. Op basis van de gesprekken met positief geteste Amsterdammers in het kader van het bron-en contact onderzoek concludeert de GGD dat mensen moeite hebben met het naleven van de algemene coronaregels.

Extra controle op horeca- en feestlocaties in Amsterdam De handhaving en controle op feest- en horecalocaties wordt aangescherpt. Dat heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vrijdag besloten. Veel van de coronabesmettingen worden opgelopen tijdens bezoekjes aan de horeca of op privéfeesten. Daarom zullen er meer controles worden uitgevoerd door agenten in burger.