GGD start met hiv-preventiepil Prep, maar vreest tekort

Prep is een pil met hiv-remmers die een hiv-infectie kan voorkomen. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

De GGD is blij om na jaren te kunnen beginnen met de verstrekking van de pil aan homo- en bimannen die seks hebben zonder condoom. Maar de GGD maakt zich ook zorgen. Minister Bruno Bruins van Zorg heeft geld en middelen vrijgemaakt voor de zorg van 6500 mannen in Nederland, waarvan 2200 in Amsterdam. Maar volgens de GGD’s in het land is dat waarschijnlijk veel te weinig.

Daardoor blijft het risico op nieuwe hiv-infecties onnodig hoog, zegt hoofd van de soapoli van de GGD in Amsterdam, Elske Hoornenborg. “Dat betekent dat mensen die risico lopen niet de tools krijgen om zich maximaal te beschermen.”

Al jaren blijft het landelijk aantal nieuwe hiv-diagnoses hangen rond de 750 per jaar. Prep wordt beschouwd als hét middel om, boven op alle andere maatregelen, overdracht van het virus in te dammen.

6000 mannen

Ook wethouder Simone Kukenheim (Zorg) vreest een tekort bij de GGD. Ze kondigt aan dat ze bij het ministerie gaat aandringen op uitbreiding van het aantal plekken. “Mijn zorg is dat we te weinig plekken hebben om op grote schaal nieuwe infecties te kunnen voorkomen.”

De GGD Amsterdam, die al jaren onderzoek doet naar de effectiviteit van Prep, schat dat er in Amsterdam alleen al circa 6000 mannen zijn die voldoen aan de criteria om de hiv-preventiepil via de GGD te krijgen. De helft daarvan zou nu al interesse hebben in Prep. Dat gaat dus om 3000 mannen. Maar de Amsterdamse GGD heeft plek voor 2200 mannen.

De andere geïnteresseerden worden naar de huisarts verwezen. Er zijn in Amsterdam volgens Hoornenborg steeds meer huisartsen die Prep voorschrijven. “Maar het kan toch een drempel zijn om aan Prep te beginnen. De soapoli is voor sommigen toch wat anoniemer. Bovendien is Prep duurder als je het via de huisarts krijgt. Het kost dan circa 30 euro per maand en daar bovenop vallen de kosten voor de noodzakelijke laboratoriumtesten onder het eigen risico. Dat kan een barrière zijn.” Bij de GGD kost het slechts 7,50 euro per maand.

Meer tijd nodig

In augustus mochten de GGD’s al beginnen met het Prep-programma, maar toen waren slechts drie van de 24 GGD’s er klaar voor. Ook Amsterdam had meer tijd nodig. Vanaf maandag kunnen mannen die aan de criteria voldoen zich aanmelden via de site van de GGD.

Er is een team van tien tot vijftien verpleegkundigen en artsen samengesteld, dat binnenkort begint met wekelijks vijftig tot honderd intakegesprekken. Vervolgens kijkt de GGD wie voorrang krijgt. Dat zullen nu de mannen zijn bij wie het risico het grootst is dat ze afhaken als ze worden geweerd door de GGD. Volgens Hoornenborg zijn dat mannen die jonger zijn dan 25 jaar, transgenders, maar ook mannen uit niet Westerse landen en mannen zonder zorgverzekering. Andere mannen worden gevraagd voor Prep naar de huisarts te gaan.