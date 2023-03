GGD sluit coronatestlocatie in Noord; Zuid blijft nog wel open

Vanaf maandag kunnen Amsterdammers met covidachtige klachten zich niet meer laten testen bij Paviljoen Buikslotermeerplein (Noord) . Beeld Joris van Gennip/anp

Dat meldt de GGD Amsterdam maandag. Voor kwetsbare mensen die een test nodig hebben heeft de GGD een mobiel testteam opgetuigd dat op huisbezoek gaat. Er kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.

De afbouw van de testcapaciteit is logisch nu corona steeds minder gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Zodoende maakten al steeds minder Amsterdammers gebruik van de testmogelijkheden in de stad.

Het OMT adviseerde minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) eind februari al om te stoppen met testen en isoleren, omdat het coronavirus in Nederland is verworden tot een alledaags luchtwegvirus, zoals de griep.

Herhaalprik

Ook een nieuwe, bevolkingsbrede boostervaccinatie heeft geen toegevoegde waarde meer voor de volksgezondheid, aldus het OMT, al kan een herhaalprik voor mensen met een kwetsbare gezondheid wel wenselijk zijn. Een arts moet dat in individuele gevallen beoordelen. Voor de groep die jaarlijks wordt uitgenodigd voor de griepprik is geen nieuwe vaccinatieronde nodig, zo adviseert het OMT.

Kuipers moet nog reageren op die adviezen, maar naar verwachting zal hij die overnemen. Dan zal ook de vaccinatiecapaciteit in Amsterdam worden afgeschaald. Vooralsnog blijven alle vaccinatielocaties open, waaronder Paviljoen Buikslotermeerplein (Noord) en Paviljoen Zuid (Rai).

Intensive care

Een recent onderzoek van bloedbank Sanquin onder de eigen bloeddonoren, toonde hoe besmettelijk het coronavirus is. Twee op de drie Nederlandse bloeddonoren werd binnen twee jaar herbesmet. Die ziektelast van een infectie is in de loop der tijd echter steeds lager geworden, waardoor het gevaar voor de volksgezondheid is geweken.

Op individueel niveau kan covid nog wel gevaarlijk zijn. Volgens de laatste cijfers liggen 768 Nederlanders vanwege covid in het ziekenhuis, van wie 44 op de intensive care.