GGD’s niet klaar voor hiv-preventiepil

Na een jarenlange lobby zou de hiv-preventiepil Prep vanaf donderdag door de GGD’s worden verstrekt. Veel soapoli’s zijn daar echter nog niet op toegerust.

Homo- en bimannen die seks zonder condoom hebben, moesten er lang op wachten: de na­genoeg gratis verstrekking van de hiv-preventiepil Prep. Die wordt beschouwd als hét middel om, boven op alle andere maatregelen, het virus in te dammen. Donderdag gaat de landelijke Prepregeling in, maar geïnteresseerden vangen vooralsnog bij vrijwel alle GGD’s bot, blijkt uit een rondgang op de sites van de diensten.

Van de 24 GGD’s beginnen er donderdag slechts drie, in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Nijme­gen. Elf andere, waaronder die van Amsterdam, zetten in op september. Van de rest is onduidelijk wanneer ze starten. De gezondheidsdiensten verwachten een grote toeloop en vrezen dat ze te weinig plek hebben. Mannen die het meeste risico lopen op een hiv-infectie, krijgen voorrang. Er gaat dus ook nog een periode van selectie aan vooraf. Lobbyclub PrepNu vreest dat het weken tot maanden duurt voordat mannen hun Prep hebben.

Logistieke operatie

Volgens Rinske van der Bij van GGD Gelderland Zuid, die de invoering van de landelijke Prep-­regeling bij de GGD’s coördineert, is het voor de diensten een enorme logistieke klus. Prep-­gebruikers krijgen vier keer per jaar een medische controle. “Er moet dus extra personeel worden aangenomen en ingewerkt. Ook moeten er veel spreekkamers bij komen.” Toch wisten de GGD’s dat de regeling eraan zat te komen. Waarom zijn ze er niet klaar voor? “Pas half juli werd de Prep-regeling definitief. Tot die tijd was er veel onduidelijk. Zaken als: wat voor financiering komt er? Wanneer komen de pillen?”

De GGD Amsterdam begint pas volgende maand met het maken van een wachtlijst, zegt een woordvoerder. “In september gaat onze nieuwe soapoli open. Ook qua bezetting een beter moment, er zijn nu veel mensen op vakantie.”

Strenge selectie

Volgens Sebastiaan Verboeket van PrepNu zijn de GGD’s door de korte voorbereidingstijd door de minister voor het blok gezet. “Tegelijkertijd zijn er zo veel deadlines niet gehaald, dat het wel heel frustrerend is voor de gebruiker. Die moet wachten en is dus opnieuw de dupe.”

Minister Bruno Bruins trekt voor de komende vijf jaar 22 miljoen euro uit voor in totaal 6500 mannen die Prep gaan slikken. Amsterdam krijgt een budget voor duizend mannen. De GGD’s vrezen dat de aanloop veel te laag is ingeschat. “Dat betekent dat er streng geselecteerd moet worden in de spreekkamer, terwijl wij vinden dat iedereen die risico loopt op hiv, het middel moet krijgen,” zegt Van der Bij.

Ook het Aidsfonds vreest dat 6500 te weinig is. “Vorig jaar hebben al 3000 mensen Prep gehaald bij de Nederlandse apotheken,” zegt woordvoerder Anna Nijsters van het Aidsfonds. “Als de GGD’s het bijna gratis gaan verstrekken, wordt de vraag waarschijnlijk veel groter.”

Lees ook: Huisarts Adviesgroep Seksuele Gezondheid: ‘Met Prep moet je niet treuzelen’

750 Al jaren blijft het landelijke aantal nieuwe hiv-diagnoses hangen rond de 750 per jaar.