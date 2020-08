GGD overbelast door vele besmettingen: ‘Dit zijn scheuren in de verdedigingslinie’

Momenteel raakt de GGD van Amsterdam overbelast door alle corona-besmetingen. Geïnfecteerden worden daarom verzocht zelf hun contacten te waarschuwen. Dat leidt tot meer virusoverdrachten, aldus critici.

Niet alleen de GGD van Amsterdam is overspoeld. Hetzelfde speelt in Rotterdam, waar ook veel besmettingen bijkomen. “Het gaat soms om 120 nieuwe besmettingen per dag,” zegt Anja Schreijer, hoofd van de afdeling algemene infectieziekten van de Amsterdamse GGD en vast lid van het Outbreak Management Team (OMT).

Ook duurt het contactonderzoek langer doordat besmette mensen door het niet-naleven van coronaregels tot wel vijftig nauwe contacten hebben; personen met wie ze langer dan een kwartier op minder dan 1,5 meter verkeerden. Contactonderzoek duurt daarom geen vijf uur, zoals maanden geleden, maar wel twaalf.

Naar verwachting is de situatie tijdelijk, zegt Schreijer. Er worden nu zestig mensen opgeleid om eind augustus 150 bron- en contactonderzoekers in Amsterdam te hebben. Daarna volgt verdere opschaling. “Omdat er tot voor kort weinig besmettingen waren, konden we geen mensen laten meelopen om zich zo het contactonderzoek eigen te maken.” Begin juli kreeg de GGD bijna veertig miljoen euro voor uitbreiding.

De GGD belt nog steeds iedereen die positief is getest, voert een uitvoerig gesprek en vraagt mogelijke bronnen en contacten na. Als diegene tot een risicogroep behoort – een 20-jarige die thuis woont bij een vader met overgewicht en diabetes – waarschuwt de GGD contacten zelf.

Speciaal protocol

Zo niet, dan verzoekt de GGD de geïnfecteerde zelf de contacten te bellen, volgens een speciaal opgesteld protocol. De geïnfecteerde geeft z’n nauwe contacten een code. De GGD vraagt vervolgens aan alle nieuwe geinfecteerden of ze een code hebben gekregen. Zo wil de organisatie zicht houden op clusters: drie of meer besmettingen door één bron.

Die werkwijze heeft ernstige nadelen, zegt veldepidemioloog-microbioloog Amrish Baidjoe, tevens adviseur van het Global Outbreak Alert and Response Network van de Wereldgezondheidsorganisatie. Baidjoe volgt het Nederlandse coronabeleid kritisch en is door de regering verzocht bij te dragen aan een tussentijdse evaluatie. “Naast laagdrempelig testen en duidelijke, gerichte overheidscommunicatie maakt het bron- en contactonderzoek deel uit van de eerste verdedigingslinie tegen het virus. Daar komen nu scheuren in.”

Baidjoe stelt dat de gewijzigde werkwijze ten koste gaat van de handelingssnelheid. “De GGD werkt al maanden keihard, maar helaas zorgt dit voor vertraging. Bij de uitbraak van een infectieziekte betekent vertraging altijd: meer besmettingen.”

Snelheid van belang

Niet iedereen zal het verzoek van de GGD uitvoeren: “We weten van de bestrijding van ebola en soa’s dat mensen zich schamen om hun contacten te benaderen met de mededeling: ik heb je misschien besmet. Als iemand dat voor hen doet, worden meer mensen bereikt en is de kans groter op indamming van het virus.”

Schreijer erkent dat snelheid van belang is. Ook erkent ze dat de GGD ‘tijdelijk iets inlevert op het bron- en contactonderzoek’. “Maar over de invloed daarvan is nu nog niets te zeggen.” Contacten worden nog steeds gewaarschuwd, misschien zelfs sneller, aldus Schreijer. “En echte winst is te halen als mensen met klachten zich sneller laten testen.”