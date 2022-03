GGD opent coronabalies in de stad: ‘Hoe gaat het met jou en hoe kunnen wij jou helpen?’

Vaccinatievoorlichters in Nieuw-West delen flyers uit. Beeld Daphne Lucker

Een mevrouw op een scootmobiel blijft de vaart erin houden als ze op de Pieter Calandlaan een groepje voorlichters van de GGD passeert. “Mij kan je overslaan. Ik heb pas mijn tweede boosterprik gehad. Ik ben net een speldenkussen.”

Voorlichter Arjan van der Knaap loopt bij een winkel naar binnen om een folder uit te reiken: “Ik ben al geprikt,” zegt de uitbater ongevraagd. Zijn medewerker niet, maar die houdt een verhaal over ‘leven en laten leven’ en lijkt geharnast in zijn overtuiging om de prik niet te nemen. Prima, Van der Knaap stapt vrolijk verder.

Folders uitdelen

De zon schijnt, de lente is in aantocht, in de ziekenhuizen komen ze weer aan de inhaalzorg toe en ook hier in Osdorp lijkt de coronacrisis heel ver weg. Het kabinet denkt eraan om de maatregelen vanaf 23 maart helemaal los te laten. En toch loopt hier nog een GGD-team de boodschap te verkondigen dat verderop in de Pauluskerk wordt gevaccineerd. Elke dag stuurt de GGD mobiele teams de wijken in om te prikken. En sinds deze week zijn er ook nog twee coronabalies bij gekomen in Nieuw-West en Zuidoost, waar mensen hun vragen kwijt kunnen. Dan dringt zich de vraag op: waarom? Is het nog wel nodig?

Volgens Lennart van Trigt, projectleider wijkgericht voorlichten, heeft de GGD Amsterdam veel redenen om hierin te investeren. Op weekbasis zijn er nog enkele tientallen Amsterdammers die een eerste of tweede prik komen halen. Dat zijn geen cijfers om van achterover te vallen, maar het scheelt. “Nog steeds is het zo: hoe hoger de vaccinatiegraad (in Amsterdam 75 procent, red.), hoe beter Nederland is beschermd. Daar blijven we dus aan werken. Dan moeten we dus ook naar de haarvaten van de stad omdat er mensen zijn die we met onze boodschap moeilijk kunnen bereiken.”

Volgens Van Trigt is het ook goed om paraat te blijven staan, omdat onbekend is wat het virus gaat doen, bijvoorbeeld met een nieuwe variant of een opleving in het najaar.

Lastig balanceren

Máár, zegt Van Trigt, de drijfveer is allang niet meer: prikken, prikken, prikken. De GGD-voorlichters gingen van meet af aan al de straat op om te informeren en niet om te overtuigen, maar volgens Van Trigt was het voor de GGD lastig balanceren omdat de druk om een hoge vaccinatiegraad te bereiken heel erg groot was, onder de invloed van lockdowns en andere ingrijpende maatregelen om de zorg te ontlasten. “We liepen wel het risico dat we een beetje aan het doordrammen waren over die prik.”

De keerzijde is volgens Van Trigt dat mensen de GGD dan gaan wantrouwen, en dat is volgens hem het laatste wat de gezondheidsdienst wil. “Corona ligt in de perceptie van ongeveer iedereen achter ons. Nu is het moment om al die Amsterdammers die gebutst en gedeukt uit die coronacrisis zijn gekomen, door bijvoorbeeld eenzaamheid, mentale problemen en andere ellende, zorg te bieden. Wij willen ons dus niet opdringen: ‘Hé, hallo, kom je nog die prik halen?’ De boodschap van de GGD moet zijn: ‘Hoe gaat het met jou en hoe kunnen wij jou helpen?’”

Ongedwongen gesprekken

Ingrid Hobbelen, coördinator van het team coronavoorlichters van de GGD, loopt met haar groene trui van de GGD in het zonnetje in Osdorp en vertelt dat het werk inderdaad anders is, nu de druk eraf is. “Makkelijker, je kunt wat meer ongedwongen gesprekken hebben. Tegelijkertijd is het ook moeilijker om nu op iemand af te stappen. Veel mensen zijn gevaccineerd en je weet niet wie er vragen hebben. We zetten vaak een bakfiets van de GGD in een buurt neer, en dan komen de mensen wel naar ons toe met hun vragen. We draaien het dus om. Nu hopen dat dat met de coronabalies ook lukt.”