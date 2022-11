GGD: luchtkwaliteit bij A10-Noord slechter door verlagen geluidsschermen

De verlaagde geluidswal van de A10-Noord langs Nieuwendam. Beeld Dingena Mol

Stadsdeelcommissieleden Wijbe Langeveld (GroenLinks) en Silke Tijkotte (D66) wilden van het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord weten ‘of er informatie beschikbaar is over de gezondheidsrisico’s van fijnstof’ langs de snelweg nu de geluidsschermen uit veiligheidsoverwegingen zijn verlaagd. Rijkswaterstaat besloot daartoe, omdat ze na enkele stormen een gevaar vormden voor het verkeer.

‘Op de A10-Noord zorgen de geluidsschermen samen met de verhoogde ligging van de snelweg voor een betere verspreiding van de uitlaatgassen, zodat de concentratie fijnstof afneemt,’ schrijft de GGD aan de commissieleden. ‘Het is aannemelijk dat de verlaging van het scherm een negatief effect heeft op de luchtkwaliteit bij de woningen langs de snelweg. De GGD kan dit echter niet uitdrukken in een getal.’

Verspreiding en verdunning

Een woordvoerder van de GGD bevestigt dat dinsdag: “Hoe hoger het geluidsscherm, hoe groter de verspreiding. Het maakt niet zo heel veel uit aan welke kant het geluidsscherm staat. Een geluidsscherm aan de linkerkant heeft ook invloed op de concentratie aan de rechterkant van de weg. En andersom. Staat er aan beide kanten van de weg een geluidsscherm? Dan is de invloed ook ongeveer dubbel zo groot.”

De GGD schat in dat bij woningen die op 70 tot 170 meter van de A10 staan - zoals bij Amerbos in Nieuwendam - ‘het effect van de schermverlaging op de luchtkwaliteit niet merkbaar zal zijn’. Maar op andere plekken langs de A10, zoals bij de Molenwijk en Kadoelen waar woningen rond de 30 tot 40 meter van de geluidswal liggen, heeft het verlagen een negatief effect.

Een oplossing volgens de GGD zou het verlagen van de maximumsnelheid op de snelweg kunnen zijn. Volgens de woordvoerder is de luchtkwaliteit op de westelijke ring - waar 80 km per uur gereden mag worden - ‘aanzienlijk verbeterd’ sinds de snelheid daar, met inzet van een trajectcontrole, verlaagd is.

Op het randje

Mariella Levöleger die met haar man in de wijk Kadoelen woont op tientallen meters afstand van de A10-Noord, vindt dat er ‘zo snel als mogelijk 80 km per uur ingesteld moet worden’. “Alles wat ze kunnen doen om de overlast te reduceren, moeten ze doen. Rijkswaterstaat loopt nu continu op het randje en dat is heel slecht.”

Rijkswaterstaat heeft al eerder aangegeven de geluidsschermen tot 2025 niet te kunnen vervangen omdat ze ‘in een grote vervangingsronde’ zitten die nog aanbesteed moet worden. ‘Het tijdelijk verlagen van de geluidschermen beïnvloedt enigszins de bijdrage van het wegverkeer aan de verspreiding van fijnstof en daarmee de concentratie fijnstof,’ schrijft Rijkswaterstaat aan bewoners.

Advies- en ingenieursbureau Tauw, dat in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek deed naar de luchtverontreiniging, zegt dat ‘op alle rekenpunten ruim wordt voldaan aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit’. Wel zegt Rijkswaterstaat dat ‘in de lucht stof aanwezig is dat kan neerslaan op vensterbanken, kozijnen, en tuinmeubilair’ en dat dit door het verlagen van de geluidswal ‘sterker aanwezig’ zal zijn.

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Luchtkwaliteit) blijft benadrukken ‘dat het belangrijk is dat er snel een oplossing gevonden wordt, nu blijkt dat inwoners van Noord niet alleen te maken hebben met meer geluidsoverlast, maar ook met meer fijnstof’. “We vragen Rijkswaterstaat de vervanging te versnellen. Maar tot dat moment is het minste wat Rijkswaterstaat kan doen de snelheid verlagen naar 80.”