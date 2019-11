GGD: lucht Amsterdam nog te vies, maar het gaat beter

De Stadhouders­kade was ook in 2018 een van de meest vervuilde straten van de stad. Beeld Hollandse Hoogte / Joris van Gennip

In veel Amsterdamse straten zat vorig jaar nog steeds meer fijnstof en stikstofdioxide (NO2) in de lucht dan wordt aanbevolen door wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot die conclusie komt de GGD in het rapport over de luchtkwaliteit in 2018.

De vervuiling door NO2 was wel beduidend minder dan in de jaren daarvoor. Op 22 van de 120 meetpunten van de GGD zat per liter meer dan 40 microgram NO2 in de lucht. In 2017 gold dat nog voor 37 plekken.

De NO2-vervuiling was het grootst in de Valkenburgerstraat, de Stadhouderskade en langs de A10, vlak bij de RAI. Andere uitschieters waren aan de Prins Hendrikkade, de A10-West en de Jan van Galenstraat.

Wettelijke norm

De ‘forse afname’ schrijft wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) deels op het conto van de milieuzones die Amsterdam in 2018 heeft ingesteld voor touringcars, taxi’s en bromfietsen. Maar ook het weer was van grote invloed, schrijft de GGD. Vorig jaar was warm en zonnig en NO2 wordt afgebroken onder invloed van zonlicht.

Het mooie weer had ook gevolgen voor de vervuiling door fijnstof. Neerslag heeft daarop een gunstige invloed, omdat regen fijnstof uit de lucht wast. De droge zomer van 2018 zorgde daarom waarschijnlijk voor iets hogere fijnstofconcentraties.

De metingen wijzen erop dat Amsterdam niet overal voldoet aan de wettelijke norm van 40 microgram per liter. Die norm had al in 2015 overal in Nederland gehaald moeten zijn. Of de norm in 2018 is overschreden, wordt pas later dit jaar formeel vastgesteld. Dat gebeurt op basis van berekeningen door het RIVM, en niet door metingen. De meetbuisjes van de GGD hangen daarvoor op sommige plekken ook te dicht bij de weg.

Dijksma heeft al nieuwe maatregelen aangekondigd, zoals het doel om ­in 2030 alleen nog uitstootvrij verkeer toe te staan in de stad. De GGD noemt meer maatregelen hard nodig, vooral omdat de dalende trend die in de metingen zat, stokt.

Ook Milieudefensie wijst daarop. “De trend naar minder vervuiling zwakt af en dat is reden tot zorg,” zegt Bram van Liere. “We moeten niet bang zijn om verregaande maatregelen te nemen.” Milieudefensie denkt daarbij vooral aan een cordonheffing, waardoor automobilisten die de stad in willen per keer een bedrag kwijt zijn. “In Stockholm heeft dat aantoonbaar effect gehad.”